“عشان لو متعرفش”.. تعديلات هامة في قانون المرور الجديد وتحديد شروط منح وتجديد رخصة القيادة في الفترة المقبلة 

رغم جهود المناقشات الجارية لإقرار قانون المرور الجديد في مجلس النواب قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار تعديلات فورية على القانون رقم 161 لسنة 2021، هذه التعديلات تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، تلك التعديلات تسمح بمنح رخص القيادة عند سن 16 للمركبات الخفيفة، مما يؤدي إلى تغيير شروط منح رخص القيادة للمواطنين قبل صدور قانون المرور الجديد، فيما يلي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن تعديلات الرئيس السيسي حول شروط منح رخصة القيادة وتجديدها في الفترة المقبلة وفقاً لقانون المرور الجديد.

شروط منح رخص القيادة

تحديد سن الترخيص للقيادة للمركبات الآلية عند 16 سنة.

تحديد مدة صلاحية رخص القيادة للدراجات الآلية.

إضافة بند جديد لرقم (9) في المادة رقم (34) يتعلق برخص قيادة الدراجات الآلية الخفيفة.

تفاصيل التعديلات الجديدة

شروط منح رخص القيادة: يجب أن لا يقل عمر مقدم الطلب للحصول على رخصة القيادة للمركبات الخفيفة عن 16 سنة. عمر مقدم طلب رخصة القيادة للسيارات يجب أن لا يقل عن 18 سنة.

تنظيم رخص القيادة للأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع المركبات المسموح لهم بقيادتها بمراعاة الشروط التصميمية.

تعديل سحب رخص القيادة : السحب سيتم بقرار من مدير إدارة المرور لمدة تصل إلى شهر في حالات المخالفات الطفيفة. مخالفة منح شخص غير مرخص بقيادة مركبة قد تؤدي للإصابة أو الوفاة أو الأذى للآخرين.

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تلك التعديلات العاجلة التي أقرها الرئيس السيسي تشكل تغييرات رئيسية في شروط منح رخص القيادة في مصر، ويأتي ذلك في انتظار صدور القانون الجديد للمرور، مما يعزز ويعدل حالياً الشروط اللازمة للحصول على رخص القيادة في البلاد.