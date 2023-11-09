“ابسط يا عم هتركب ببلاش”.. هيئة السكك الحديدية تعلن إعفاء هذه الفئات من تذاكر ركوب القطار وأخرى بنصف الثمن.. عشان لو متعرفش

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديرة التي تستهدف تخفيف العبء المالي على المواطنين، وتم الإعلان عن إعفاء بعض الشرائح الهامة والمواطنين من دفع تذاكر السكك الحديدية وهذه الخطوة تعد خطوة هامة نحو توفير الدعم والتسهيلات للأفراد الذين يحتاجون إلى دعم خاص.

قرار الحكومة الجديد

هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على فئات معينة بل تمتد لتشمل مجموعة متنوعة من الجمهور بما في ذلك المرضى الذين يحتاجون لرعاية طبية خاصة وكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تكاليف السفر، كما تم توسيع نطاق الدعم ليشمل ذوي الاحتياجات الخاصة وفئات أخرى من المواطنين الذين يحتاجون إلى دعم مادي، تلك الخطوات جاءت ضمن إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعي.

فئات معفاة من دفع نصف تذاكر القطار

ذوي الهمم والمرافقين: يحق لهم دفع نصف تكلفة تذاكر القطارات المجهزة، مما يسهم في تمكينهم وتحفيزهم على السفر والتنقل بسهولة.

يحق لهم دفع نصف تكلفة تذاكر القطارات المجهزة، مما يسهم في تمكينهم وتحفيزهم على السفر والتنقل بسهولة. أهالي الشهداء وضحايا العمليات الاستشهادية: يمنح لهم هذا الدعم كتقدير واعتراف بتضحياتهم وتضامن المجتمع معهم.

يمنح لهم هذا الدعم كتقدير واعتراف بتضحياتهم وتضامن المجتمع معهم. كبار السن: بعد التحقق من هويتهم الوطنية، يمكن لهم الاستفادة من خصم نصف تكلفة تذاكر القطارات لتسهيل تنقلهم.

بعد التحقق من هويتهم الوطنية، يمكن لهم الاستفادة من خصم نصف تكلفة تذاكر القطارات لتسهيل تنقلهم. أفراد جمعية الهلال الأحمر والصليب الأحمر وطلاب الكليات العسكرية والكليات الحربية: تأتي هذه الخطوة تقديرًا لدورهم الإنساني في خدمة المجتمع، مما يشجع على استمرار تلك الجهود القيمة.

فئات معافاه من دفع تذاكر القطار بالكامل

المواطنين الذين تجاوزوا السبعين عامًا: يحصلون على تخفيض بنسبة 100% بشرط تقديم بضغط الرحم القومي كوسيلة لإثبات هويتهم.

يحصلون على تخفيض بنسبة 100% بشرط تقديم بضغط الرحم القومي كوسيلة لإثبات هويتهم. مرضى السرطان والأورام المختلفة: يمنح لهم الدعم الكامل عبر توفير رحلات مجانية على جميع القطارات، مما يسمح لهم ولمرافقيهم بالسفر براحة وسهولة دون الحاجة للنفقات المادية.

تأتي تلك الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز التعاون بين وزارة النقل ووزارة التضامن الاجتماعي، وتمثل خطوة هامة نحو تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم للفئات التي تستحقه بناءً على احتياجاتها الخاصة.