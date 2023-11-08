لأصحاب المعاشات هتلعبوا هيصوأ وزقططوا”.. موعد صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بداية عام 2024.. هي دي الاخبار الحلوه

تعتبر المعاشات مصدر حيوي للعديد من المواطنين في مصر حيث يعتمدون على هذه المرتبات لضمان حياة كريمة بعد سنوات من العمل، في هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل زيادة المعاشات المقررة لعام 2024 بالإضافة إلى موعد صرفها ومستحقاتها وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات في مصر.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات

تنص قوانين التأمينات والمعاشات في مصر على الموعد الرسمي لزيادة المعاشات في عام 2024، ووفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، المادة رقم 35، سيتم تنفيذ زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام، وبناءً على هذا القانون يتوقع أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات سارية المفعول في 1 يوليو 2024.

موعد صرف زيادة المعاشات

تم بالفعل بدء صرف زيادة المعاشات في الشهر الحالي وتم ذلك بأثر رجعي، وتقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية بتنفيذ زيادة المعاشات وفقًا لقانون زيادة المعاشات حيث يتضمن هذا القانون زيادة علاوة غلاء المعيشة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات وذلك وفقاً لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، وينص القانون أيضًا على منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا لمواجهة تكاليف الغلاء، ويجب أن تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف هذه الزيادة بما في ذلك القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، وتأتي هذه الزيادة في المعاشات كدعم حكومي هام لأصحاب المعاشات في مصر، وتعكس التزام الدولة بضمان حياة كريمة لهؤلاء الأفراد الذين ساهموا في بناء المجتمع.