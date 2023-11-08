الناس طايرة من الفرحة”.. رفع سن المعاش وتحديد مكافأة نهاية الخدمة + إلغاء استمارة 6 وفقاً لقانون العمل الجديد.. هي دي الاخبار ولا بلاش

يعتبر موضوع رفع سن المعاش أصبح محور اهتمام العديد من الأفراد خلال الفترة الأخيرة وذلك بعد تداول أخبار تشير إلى نية الحكومة لتحديد سن المعاش، يأتي هذا الإجراء كجزء من السياسات المقترحة لزيادة سن التقاعد تدريجيًا وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن رفع سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة وإلغاء استمارة 6 وفقاً لقانون العمل.

موعد تطبيق رفع سن المعاش

أوضحت الحكومة الخطة الزمنية لتنفيذ خطة سن المعاش حيث من المقرر أن تبدأ هذه السياسة بداية من عام 2032، وسيتم تطبيق هذا التغيير على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الخارج وذلك بهدف تحقيق المساواة بين مختلف فئات المجتمع وفقاً لقانون العمل الجديد لعام 2023.

يوليو 2032: تجديد سن المعاش إلى 61 عامًا.

يوليو 2034: تحديد سن المعاش ليصل إلى 62 عامًا.

يوليو 2036: تحديد سن المعاش ليصل إلى 63 عامًا.

يوليو 2038: تحديد سن المعاش ليصل إلى 64 عامًا.

يوليو 2040: تحديد سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا.

رفع سن المعاش في القطاع الخاص

ينص قانون التأمينات على أن سن الخروج عن العمل والتقاعد للحصول على المعاش في القطاع الخاص لا يجب أن يقل عن 60 سنة ولم يتم مناقشة الأمر حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم مناقشة ومعالجة قضية رفع سن المعاش في القطاع الخاص في الفترة القادمة في جلسات مجلس النواب، وتظهر هذه الخطة التدريجية لرفع سن المعاش التحول النوعي في سياسات التقاعد وضرورة التأقلم مع التغيرات الاقتصادية المستمرة، ويجب دراسة آثار هذه الخطوة على مختلف القطاعات والأفراد لضمان تنفيذها بطريقة تضمن المساواة والعدالة الاجتماعية.