وانت بتصرف محدش يضحك عليك”.. اعرف أسعار السلع التموينية الزيت والسكر لشهر نوفمبر 2023 وبيان هام من وزارة التموين

يشهد شهر نوفمبر تزايداً في البحث عن أسعار السلع التموينية وتزامنًا مع مبادرة تخفيض الأسعار، أقرت وزارة التموين والجهات المسؤولة قائمة بأسعار السلع الاستهلاكية، ويتم تحديد نصيب الفرد من السلع الغذائية عبر بطاقة التموين، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم الأسعار الخاصة بالسلع التموينية لشهر نوفمبر2023.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر

الجبنة: 250 جرام بسعر 7.5 جنيه.

250 جرام بسعر 7.5 جنيه. الحلاوة الطحينية: 40 جم بقيمة 3 جنيهات.

40 جم بقيمة 3 جنيهات. التونة: وزن 140 جرام بقيمة 18 جنيه.

وزن 140 جرام بقيمة 18 جنيه. الصلصة: 800 جرام بقيمة 8 جنيهات.

800 جرام بقيمة 8 جنيهات. الملح: كيس 300 جرام بقيمة 1.5 جنيه.

كيس 300 جرام بقيمة 1.5 جنيه. العدس المجروش: 500 جرام بقيمة 21 جنيه.

500 جرام بقيمة 21 جنيه. الفول المعبأ: 500 جرام بقيمة 9 جنيه.

500 جرام بقيمة 9 جنيه. المسلى الصناعي: 800 جرام بقيمة 36 جنيه.

دور وزارة التموين في ضبط الأسعار

يظهر دور وزارة التموين والحكومة في جهودهما المستمرة لتوفير الاستقرار الغذائي وضبط الأسعار للمواطنين، من خلال تحديد وضبط أسعار السلع التموينية تسعى الحكومة ووزارة التموين إلى تقديم الدعم للأسر وكذلك تخفيض الأعباء المالية عنها، ويتمثل دورهما في توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز الوصول إلى الغذاء والمواد الغذائية بشكل ميسر، مما يحقق الاستدامة الغذائية للمجتمع ويحدّ من الضغوط المالية التي تواجه الأسر في البلاد.

أسعار الزيت والسكر في التموين لشهر نوفمبر

أعلنت وزارة التموين عن أسعار الزيت والسكر لشهر نوفمبر:

الزيت: 800 ملليتر بقيمة 30 جنيه.

800 ملليتر بقيمة 30 جنيه. السكر: 1 كيلو جرام بسعر 16.5 جنيه.

1 كيلو جرام بسعر 16.5 جنيه. الدقيق: 1 كيلو جرام بسعر 18 جنيه.

هذه الأسعار تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتعزيز دعم السكان، ومن خلال هذه الجهود والمبادرات تسعى الحكومة لتوفير الاستقرار الغذائي وتقديم الدعم للمواطنين، وتبقى هذه الأسعار مرجعًا لتوجيه الشراء والتخطيط المالي للأسر المصرية في شهر نوفمبر.