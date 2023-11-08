مليون مبروك أحلى خبر للمواطنين”.. رسوم تراخيص البناء 2023 وشروط قانون البناء الجديد للحصول على التراخيص اللازمة|| الكلي هيبني تاني

بعد فترة طويلة من توقف أعمال البناء في مختلف المدن والقرى بناءً على توجيهات حكومية، قامت الحكومة بالكشف عن الشروط ورسوم تراخيص البناء والضوابط الجديدة التي يجب توافرها للحصول على تراخيص البناء اللازمة وفقًا لقانون البناء الجديد، يتضمن هذا القانون أيضًا فرض رسوم تراخيص البناء التي يجب دفعها للحصول على تلك التراخيص، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط قانون البناء الجديد ورسوم الحصول على التراخيص اللازمة.

رسوم تراخيص البناء الجديد

تعتبر قوانين البناء الجديدة في مصر يأتي معها توجيهات ورسومًا جديدة تلزم أصحاب المشاريع العقارية الامتثال لها، يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتنظيم ومراقبة قطاع البناء وضمان الامتثال للمعايير البنائية والبيئية، وتتمثل رسوم تراخيص البناء فيما يلي:

وفقًا لقانون البناء الجديد يجب دفع رسوم ترخيص البناء الجديد بمبلغ 1000 جنيه مصري.

يشترط أن تستخدم هذه الرسوم لتأمين خطابات التأسيس وشهادة المطابقة لقانون البناء رقم 119 لعام 2008.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن القانون أيضًا رسومًا لإعداد ملف الترخيص والإشراف على تنفيذ الأعمال السكنية بتصميم “أرضي + 4 أدوار” في المرحلة الانتقالية.

كما يشتمل القانون على شروط تكاليف مراجعة التراخيص وفقًا لمساحة المشروع.

تحديد رسوم تراخيص البناء حسب المساحة

تم تحديد رسوم التراخيص الخاصة بالبناء وفقًا للمساحة المشمولة في المشروع وفقاً لما يلي:

إذا كانت مساحة الدور تبلغ 140 مترًا مربعًا ومساحة الأرض 200 متر مربع يجب دفع 35 جنيهًا كرسوم تصميم للمتر المسطح، مما يجعل المبلغ الإجمالي 24500 جنيه، بالإضافة إلى ذلك تشمل الرسوم 32 جنيهًا كرسوم إشراف للمتر المسطح مما يبلغ إجماليه 22400 جنيه.