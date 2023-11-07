أخيراً هنعرف الرصيد بيروح فين”.. أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء توضيح هام من شركة الكهرباء|| خاص بأصحاب عدادات الكارت

يواجه أصحاب العدادات الكهربائية في بعض الأحيان حصم من الرصيد بشكل مفاجئ خاصةً أصحاب عدادات الكارت أو يتم خصم مبالغ من رصيدهم بعد عمليات الشحن، ويبحث العديد من المواطنين عن معرفة سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء وكافة المعلومات حول هذا الخصم.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

هنا العديد من الأسباب التي يتم بسببها خصم الرصيد من عداد الكهرباء دون معرفة أصحاب العدادات هذه الأسباب وهي كما سوف نوضحها لكم من خلال الفقرات التالية.

خصم بسبب المديونية

يرجع أحياناً هذا الخصم بسبب المديونية إذا وجد أصحاب العدادات مديونية تجاه شركة توزيع الكهرباء، سيتم خصم المبالغ المستحقة مباشرة بعد شحن الرصيد، عند تغيير شريحة العداد من واحدة إلى أخرى، قد يحدث اختلاف في الأسعار والمحاسبة ولذلك يتم خصم الفارق بين الفئتين بعد شحن الرصيد.

خصم الأقساط

يتم تقاضي الأقساط المستحقة لبعض المشتركين مع بداية كل شهر، وهذا يشمل الحالات التي تنطوي على تركيب عداد مسبق الدفع بدلاً من العداد القديم، ويتم خصم هذه الأقساط مباشرة من رصيد العداد، وإذا كان هناك تراكمات في استهلاك الكهرباء فقد تتم جدولتها إلى أقساط شهرية وتخصم عند تركيب العداد الجديد.

الخصم الشهري عند عدم الاستهلاك

في الحالات التي لا يتم استهلاك الكهرباء يتم خصم مبلغ ثابت شهريًا عادة يبلغ 9 جنيهات، هذا الخصم يتم بشكل تلقائي في نهاية كل شهر حيث يعتبر المقروء على العداد صفرًا، وهذا يعني أنه حتى إذا لم يتم استخدام الكهرباء خلال الشهر سيتم خصم هذا المبلغ من الفاتورة الشهرية.

خصم مقابل خدمة العملاء

يتم حساب خصم مقابل خدمة العملاء بناءً على مستوى استهلاك الكهرباء الشهري وفقًا لشرائح محددة، يمكن تلخيصها كالتالي:

الشريحة الأولى (صفر إلى 50 كيلو واط): 1 جنيه.

الشريحة الثانية (51 إلى 100 كيلو واط): 2 جنيه.

الشريحة الثالثة (101 إلى 200 كيلو واط): 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة (201 إلى 350 كيلو واط): 11 جنيهًا.

الشريحة الخامسة (351 إلى 650 كيلو واط): 15 جنيهًا.

الشريحة السادسة (651 إلى 1000 كيلو واط): 25 جنيهًا.

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 40 جنيهًا.

رسوم ودمغات

تستخدم رسوم ودمغات لتغطية تكاليف صيانة واستدامة الخدمة الكهربائية وهذه الرسوم تخصم تلقائياً من رصيد العداد مسبق الدفع في نهاية كل شهر.

خصم فرق الشريحة

إذا زاد استهلاك المشترك للكهرباء عن الحد الأقصى المسموح به للشريحة الحالية، يتم تحويله إلى شريحة أعلى مما يتسبب في خصم مبالغ إضافية من رصيد العداد. الخصم يتراوح بين 28 جنيهاً إلى 185 جنيهاً اعتمادًا على مستوى الاستهلاك.