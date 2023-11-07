هتاخد 1000 جنيه شوف لو انت منهم”.. حقيقة منحة 1000 جنيه من البريد المصري بالبطاقة الشخصية فقط|| مبروك لأصحاب هذه البطاقات

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المواقع تفيد بأن الهيئة القومية للبريد المصري ستمنح المواطنين منحة بقيمة 1000 جنيه لحاملي البطاقة القومية التي تنتهي بأرقام محددة، الأمر الذي استدعى رد من الحكومة ومجلس الوزراء على هذه الشائعات وتبين حقيتها، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم حقيقة منحة 1000 جنيه من البريد المصري بالبطاقة فقط.

حقيقة منحة 1000 جنيه من البريد المصري

تبين بعد التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والهيئة القومية للبريد المصري أن تلك الأخبار ليست سوى شائعات، ولا توجد أي منحة من البريد المصري بمقدار 1000 جنيه يقدمها البريد المصري كما انتشرت الأخبار خلال هذه الفترة، ونفت الهيئة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا وحثت المواطنين على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مشيرة إلى أنه في حال وجود أي مبادرة مشابهة سيتم الإعلان الرسمي عبر صفحات البريد المصري.

على الرغم من الشائعات التي انتشرت يجب توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار غير المؤكدة، والبريد المصري لم يعلن عن أي منحة بقيمة 1000 جنيه وأي إعلان رسمي سيكون متاحًا عبر صفحاته الرسمية في حال توفرت مبادرة رسمية مماثلة.

ما هي خدمات البريد المصري

رغم عدم صحة الشائعات حول المنحة يقدم البريد المصري مجموعة من الخدمات للمواطنين، من بين هذه الخدمات: