Iraq Results استعلم نتائج الثالث المتوسط 2023 pdf الدور الثالث عبر نتائجنا results.mlazemna

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق بعد ساعات قليلة من الآن وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في بيان صحفي، إن عملية تصحيح الأوراق قد اكتملت بنسبة 100٪، وأن النتائج سيتم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني وموقع “نتائجنا” وأضاف فاروق أن نسبة النجاح في الدور الثالث مرتفعة بشكل ملحوظ عن العام الماضي،وأعرب فاروق عن شكره للعاملين في وزارة التربية والتعليم على جهودهم في تصحيح الأوراق ونشر النتائج في أسرع وقت ممكن.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023

يتسائل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في العراق علي الوعد الرسمي الذي يتم فية صدور نتائج الدور الثالث التي تخص طلاب الصف الثالث للتوسط ، حيث انتهي جميع الطلاب من أداء الاختبارات التي تخص الدور الثالث يوم 2 من شهر نوفمبر الجاري، وبعدها قد بدات عملية تصحيح الاوراق التي من القرر أن تستمر لمدة اسبوع واحد علي الأقل، وذلك من أجل تمكن كل طالب في الحصول على الدرجات الفعلية الخاصة بة دون حدوث ظلم بين الطلاب، وفي الساعات القبلة سوف تعلن وزارة التربية العراقية بشكل رسمي

نتائج ثالث متوسط دور ثالث pdf

صدور النتائج الامتحانية نتائجنا results.mlazemna نتائج ثالث متوسط دور ثالث pdf من المقرر أن يتم الاعلان علي نتائج امتحانات الصف الثالث للتوسط في جميع للحافظات العراقية بعد ساعات قليلة من الآن، حيث يعلن وزير التربية والتعليم علي صدور النتائج بنفسة ، وذلك في الحافظات التالية الرصافة الأولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة البصرة ذي قار ديالى كربلاء كركوك ميسان للثني، النجف، نینوي، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط وباقي للمحافظات الاخري ويستطيع كل طالب في الحصول علي النتيجة الخاصة بة عن طريق الاسم ثلاثي لم الرقم الامتحاني

استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط

الجدير بالذكر ايضا أن نسبة نجاح طلاب الثالث متوسط العام الحالي أعلي بكثير جدا من العام الماضي وسوف يتم نشر الدرجات بشكل تفصيلي الاستعلام عن نتيجة الثالث للتوسط 2023 الدور الثالث عزيز الطالب عليك أتباع بعض للخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الثالث وهي كالاتي :