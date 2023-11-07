بكم الكيلو النهاردة.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

تستقر أسعار الدواجن والبيض اليوم وقد سجلت قيم مالية ثابتة خلال تلك الفترة وهو ما جعل المؤشرات السعرية اليوم الاثنين مستقرة ولا تزال ثابتة على نفس الأسعار التي قدرت لكل نوع من أنواع الدواجن والبيض بكافة أنواعه أمس، ويشير التقرير الآتي إلى أهم المعلومات المتوقعة ليوم غد عن أسعار البيض والدواجن من كل السلالات التي تلقى الإقبال الكبير ويشتريها المستهلكين بصفة مستمرة من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

سعر الدواجن مستقر وذلك لكل الأنواع من السلالات الداجنة التي تمتاز بجودتها وتوفرها في كافة المنافذ الاستهلاكية وفي المزارع، وقد سجل سعر الدجاج الأبيض اليوم الاثنين سعر 73 جنيه مصري للكيلو في حين يسجل سعر الدواجن البيضاء في المزارع تكلفة للكيلو قدرها 76 جنيه مصري، بينما سجلت نوعية الدواجن الأمهات تكلفة تعادل 64 جنيه مصري في الأسواق المحلية.

سعر الدواجن البلدي

الدواجن البلدي متاحة في الأسوق المحلية بأسعار من 115 وحتى 117 جنيه مصري، وهو السعر الأعلى بالأسواق الاستهلاكية، في حين سجل السعر في المزرعة ما بين 109 وحتى 110 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو متوفر في الأسواق المحلية بسعر من 94 وحتى 96 جنيه مصري، وبسعر 88 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

الأسعار الحالية للبيض من كافة الأنواع لا يزال سعره مستقر وعن التكلفة للطبق الواحد نذكر الآتي:

سعر طبق البيض البلدي يسجل اليوم 142 جنيه مصري ويتوقع استقراره على نفس السعر غدا.

سعر البيض الأبيض للطبق 123 جنيه مصري.

سعر طبق بيض أحمر في المزرعة 125 جنيه مصري.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتاكيت أسعارها مستقرة على نفس القيم السعرية، وتسجل الأسعار تلك القيم الآتية:

سعر نوع الكتكوت القطعان الأبيض 29 جنيه مصري.

سعر كتكوت أبيض إنتاج شركات من 30.5 وحتى سعر 36 جنيه مصري، سعر نوع الكتكوت الساسو يصل إلى 21 جنيه، وقد يقل السعر في بعض المناطق ليصل إلى 20 جنيه مصري سعر الكتكوت البلدي في الأسواق من المتوقع أن يسجل قيمة سعرية بين 9.5 وحتى 10.5 جنيه مصري.