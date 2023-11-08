pdf دونلود حالات”.. نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث في جميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية على صفحتها الرسمية انه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وهذا بعد أن تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في جميع المواد الدراسية لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية الحصول على هذه النتائج إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث

يرغب عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم معرفة نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث 2023، لهذا أوضحت وزارة التربية العراقية أنه يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة عن طريق القيام بهذه الخطوات:

يقوم الطالب في البداية الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

يسجل الطالب الدخول إلى الموقع وهذا من خلال كتابة اسمه رباعيا والرقم الامتحاني.

ينتقل الطالب بعد ذلك إلى خانة النتائج.

يقوم الطالب باختيار كل من الدور والصف الذي يريد معرفة النتيجة الخاصة به.

يقوم الطالب بالنقر على خانة بحث.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتمكن الطالب من معرفة النتيجة الخاصة به والعمل على التقديم في المرحلة الدراسية الجديدة.

موعد اعلان نتيجة الثالث المتوسط

يريد العديد من طلاب الصف الثالث المتوسط معرفة موعد إعلان النتائج الخاصة بهم وهذا بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الدور الثالث الأيام القليلة السابقة، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أنه تم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم في كافة المواد الدراسية وأنها تقوم بالعمل هذه الأيام على رفع النتائج على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة الذي تم انشائه من أجل التسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على النتائج الخاصة بهم دون الحاجة للذهاب إلى المقر الدراسي.