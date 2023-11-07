كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة pdf في عموم العراق هنا الآن عبر منصة مظلمتي 2023

يرغب العديد من العراقيين تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة pdf في عموم العراق من أجل التعرف على المقبولين في صرف الرعاية الاجتماعية لهم في جميع المحافظات العراقية حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الخدمة لذوي الدخل المحدود كما يمكن الموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة في عموم العراق لذلك سوف نوضح للجميع اليوم عبر موقع البديل كيفية استخراج نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدولة.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة pdf

يريد جميع المتقدمين لطلب الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق التعرف على نتائج أسماء المقبولين مبدئياً في الوجبة السادسة في عموم العراق لذلك سوف نوضح للجميع الطريقة الصحيحة للحصول على نتائج دعم الرعاية الاجتماعية في أراضي العراق الفترة الراهنة كما يمكن من تفاصيل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كالآتي بالتفصيل:

يفضل في البداية الدخول إلى موقع منصة مظلمتي.

ثم القيام باختيار نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

اختيار بعد ذلك الوجبة السادسة أو المراد البحث عنها.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على طلب تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

سوف يظهر لك النتيجة النهائية في النهاية.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق