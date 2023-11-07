طريقة إستخراج إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر الإلكترونية 1445

تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة استخراج إذن إصلاح مركبة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية. هذه الخدمة تتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الحصول على مستند يُمكن استخدامه لإصلاح مركباتهم. لكن هناك ضوابط وشروط يجب مراعاتها للحصول على هذا الإذن. سنشرح فيما يلي كيفية استخراج إذن إصلاح المركبة والشروط ذات الصلة.

طريقة استخراج إذن إصلاح مركبة عبر أبشر

بالطبع، يمكنك استكمال الخطوات للحصول على إذن إصلاح مركبة عبر منصة أبشر:

1. بدايةً، انتقل إلى المنصة الإلكترونية الرسمية أبشر.

2. سجّل الدخول إلى حسابك باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. انقر على “تسجيل الدخول”.

4. حدد الخدمات الإلكترونية المتاحة.

5. انتقل إلى “خدمات المركبات”.

6. ثم انتقل إلى “إدارة المركبات”.

7. اختر نوع السيارة الخاصة بك.

8. بعد ذلك، انتقل إلى “إصدار إذن إصلاح المركبة” من الخدمات المتاحة.

9. قراءة والموافقة على شروط وأحكام الخدمة.

10. انقر على “إنشاء طلب”.

11. اضغط على “تأكيد”.

12. قم بإدخال جميع البيانات الأساسية المطلوبة بدقة.

13. ستظهر لك شاشة تأكيد برقم الطلب المرجعي.

14. قم بطباعة هذا الرقم لتأكيد تقديم طلب الإذن بنجاح.

بعد هذه الخطوات، ستكون قد قدمت طلب إذن إصلاح مركبتك بشكل إلكتروني.

ما هي شروط إصدار إذن إصلاح مركبة؟

لإصدار إذن إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر، يجب تلخيص الشروط والضوابط اللازمة كما يلي:

1. ينبغي تقديم طلب إصدار إذن إصلاح المركبة في غضون 90 يومًا من تاريخ وقوع الحادث.

2. المركبة المعنية بالإصلاح يجب أن تكون مسجلة في سجلات المملكة العربية السعودية.

3. يجب التحقق من صلاحية المركبة للسير على الطرق.

4. صاحب الطلب على الإذن يجب أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

5. يجب التأكد من عدم وجود قضايا سابقة أو تعاميم على المركبة، مثل قضايا السرقة أو نقل الملكية.

6. يجب سداد جميع المخالفات المرورية المتعلقة بالمركبة في حال وجودها.

هذه هي الشروط الأساسية للحصول على إذن إصلاح المركبة عبر منصة أبشر في المملكة العربية السعودية.