زيادة اسعار السجائر اليوم 7 نوفمبر 2023 بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة…. تعرف على أسعار السجائر اليوم

زيادة اسعار السجائر اليوم 7 نوفمبر 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر بالقانون رقم (67) لعام 2016، ويحق لهذا القانون فرض زيادة جديدة على منتجات السجائر بكافة أنواعها المحلية والمستوردة، هذا بالإضافة إلى منتجات التبغ والتي تؤثر على أسعار السجائر.

أسعار السجائر الجديدة

وخلال الأيام الأخيرة شهدت أسعار السجائر زيادة ملحوظة بعد قرار مجلس النواب بفرض زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، حيث بدأت الحكومة المصرية في زيادة ضريبةو القيمة المضافة على أسعار السجائر بعدما أقر مجلس النواب بتطبيق ضريبة الجدول في اكتوبر الماضي، وذلك بغرض تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول المطبقة على أسعار السجائر والتبغ 50 قرش، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها رسمياً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أعلن عنها مجلس النواب في الجلسة المنعقدة يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي تتضمن جميع منتجات السجائر والتبغ “السائل والمسخن”.

أسعار السجائر الرسمية

وإليكم أسعار السجائر في السوق المصري: