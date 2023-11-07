“بعد زيادة أسعار البنزين” تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم 7 نوفمبر 2023

تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم 7 نوفمبر 2023، تتزايد عمليات البحث يومياً عن أسعار البزين والسولار بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في المنتجات البترولية، بعد القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية عن زيادة أسعار البنزين في مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسعار البنزين والسولار….

أسعار البنزين والسولار اليوم

يهتم عدد كبير من الأشخاص في مصر بالإطلاع على أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة بعدما أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية عن تطبيق قرار الزيادة الجديدة برفع أسعار البنزين بجميع أنواعه وبالفعل تم العمل بأسعار البنزين الجديدة بداية من يوم الجمعة الموافق 4 نوفمبر الماضي، وأعلنت لجنة التسعير عن سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك بـ 1000 قرش، أما عن سعر لتر بنزين 92 فكان 1150 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة، أما سعر بنزين 95 أوكتين للمستهلك بـ 1250 جنيه.

سعر لتر بنزين 80 نحو 8.75 جنيه.

سعر بنزين 92 كان يسجل نحو 10.25 جنيه

بنزين 95 سجل نحو 11.50 جنيه

سعر بنزين 80 ، نحو 10 جنيهات اللتر.

سعر بنزين 92، نحو 11 جنيها ونصف للتر.

سعر بنزين 95، نحو 12 جنيها ونصف للتر.

وزارة البترول والثروة المعدنية

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن اسعار البنزين الجديدة من أجل تقليل الفجوة السعرية، والتي ظهرت بين تكلفة توفير البنزين وسعر البيع، وجدير بالذكر فقد جاء قرار اللجنة على تثبيت سعر السولار عن 8.25 جنيه للتر الواحد، فيما جاء تثبيت سعر السولار على الرغم من الفارق في سعر التكلفة وسعر البيع في السوق المحلي، وهذا ما جعل الحكومة تعلن عن زيادة جديدة في أسعار البنزين وحرصاً منها على المصلحة العامة.