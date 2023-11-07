تردد قناة العاصمة Alassema TV على النايل سات
تردد قناة العاصمة Alassema TV، شهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الكثير من المصريين بالفترة الماضية من اجل الحصول علي تردد القناة الفضائية المصرية التي بدءت رحلتها عام 2015م وهي قناة العاصمة المعروفة، تزامنا مع أحداث 30 يونيو ولكن بالاونة الاخيرة ذاع صيت القناة وبات الجميع يريد الحصول علي تردد القناة من اجل متابعة اهم الاعمال التي تعرضها القناة بالوقت الحالي ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير تردد القناة واهم الاعمال التي تعرضها بالوقت الحالي.
تردد قناة العاصمة TV Alassema
قناة العاصمة Alassema TV هي من اهم القنوات العربية المصرية التي تحرص على تقديم محتوى شامل متنوع، وتتميز بعرض البرامج الدينية والسياسية والإخبارية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي من مسلسلات درامية وافلام وغيرها من الاعمال التي يحبها الكثير من متابعي القنوات العربية ولذلك نعمل علي توفير تردد القناة .
|نوع القناة:
|قناة إخبارية
|مالك القناة:
|شركة ميديا التابعة لشركة فالكون
|تردد النايل سات:
|11564
|الاستقطاب:
|أفقي
|الوجهة:
|5/6
|معامل تصحيح الخطأ:
|27500
|الجودة:
|SD
كيفية استقبال قناة العاصمة TV Alassema
- اضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى اللائحة الأساسية.
- ثم اضغط على رمز “بدائل”.
- ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثمنزل اليصدى.
- أضف تردد قناتنا الموضح بالأعلى.
- أضف باقي المعلومات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.
- اضغط على زر OK من الريموت كنترول.
- انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة Lana على التلفاز.