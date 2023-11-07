القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل تويتر بدون تشفير في دوري أبطال أسيا

القنوات الناقلة لمباراة النصر والدحيل تويتر، يترقب الجميع مواجهة من العيار الثقيل في دور المجموعات من دوري ابطال أسيا بمرحلة العودة والتي ستكون بين النصر السعودي ونادي الدحيل القطري والتي ستكون ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويسعي الدحيل القطري لتحقيق الفوز عقب تعرضه للخسارة في الذهاب.

مباراة النصر والدحيل مباشر تويتر

حيث استطاع النصر ان يحقق الفوز عليه في الذهاب نتيجة أربع أهداف مقابل ثلاث وكانت المباراة قوية للغاية بين الطرفين، ولكن بتلك المواجهة يأمل الدحيل ان يحصل على بصيص من الآمال وتجنب الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أسيا عندما يلتقي بنظيرة النصر على استاد خليفة لقاء سيكون صعب من اجل الحصول على ثلاث نقاط ستكون كفيلة بتغير طريق الدحيل بتلك البطولة ومن الممكن التأهل إلى الدور القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الدحيل والنصر في دوري أبطال آسيا

وستنقل مواجهة الدحيل مع نظيره النصر السعودي بقيادة الدون رونالدو، والتي ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على قناة الكاس، وقناة SSC السعودية، وبي إن سبورت آسيا، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا.