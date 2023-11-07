تردد القنوات
تردد قناة ssc sport على النايل سات … السعودية الرياضية الناقلة لدوري أبطال اسيا بدون تشفير
تردد قناة ssc sport على النايل سات، يبحث الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم السعودية بالوقت الحالي عن القنوات المجانية الناقلة لدوري ابطال أسيا في ظل انطلاق الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال اسيا وهناك الكثير من الموجهات القوية والمرتقبة للغاية ويريد الجميع مشاهدة تلك المباريات مجاناً بدون تشفير ولذلك نعمل علي توفير تردد قنوات ssc sport الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أسيا ومباريات الدوري السعودي.
قناة ssc sport
ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير تردد قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري لكافة البطولات في المملكة العربية السعودية بالوقت الحالي وإستطاعة ان تسيطر بالاونة الاخيرة علي العديد من البطولات ولذلك نوفر لحضراتكم تردد تلك القناة الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال اسيا.
تردد قناة ssc على النايل سات
- التردد: 12523
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة ssc على العرب سات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
اهم البطولات التي تنقلها قناة ssc sport
- مباريات الدوري السعودي للمحترفين
- مباريات كأس الملك
- مباريات المنتخب السعودي
- مباريات كأس العالم
- مباريات دوري أبطال أوروبا
- مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
- مباريات الدوري الإيطالي
- مباريات الدوري الإسباني
- مباريات الدوري الألماني
- وغيرها من البطولات والمباريات الرياضية
- برامج التحليل والحوار الرياضي
- برامج التقارير والأخبار الرياضية
- برامج الترفيه الرياضي