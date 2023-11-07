“الحقها بسرعة”.. تعرف على عروض كارفور الكويت على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وجميع تخفيضات نوفمبر 2023

اليوم معكم نقدم لكم نظرة شاملة على عروض الخصومات والتخفيضات في فروع كارفور الكويت، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، حيث يمكنكم أيضًا بسهولة للغاية الاطلاع على آخر العروض في مجال الإلكترونيات التي تقدمها فروع كارفور بالكويت، لتستفيدوا من أكبر الخصومات والتخفيضات على جميع المنتجات المهمة للمنزل.

ما هي عروض كارفور الكويت على الأجهزة الكهربائية لشهر نوفمبر؟

كارفور الكويت يقدم لكم خلال هذا الشهر عروضًا مميزة للغاية وحصرية على جميع منتجات ماركة جراتس من الادوات المنزلية ولن تجد مثلها في اي مكان وتكون كما يلي:

يمكنك القيام بشراء موزع المياه التي تبحث عنه بسعر 27.990 دينار كويتي.

2. شاشة تلفزيون مقاس 43 بوصة من نفس الماركة بسعر خاص قدره 54.990 دينار كويتي.

2. شاشة تلفزيون مقاس 43 بوصة من نفس الماركة بسعر خاص قدره 54.990 دينار كويتي. طباخ الأرز بسعة 1.8 لتر بسعر 6.990 دينار كويتي.

ثلاجة عملاقة بسعة 93 لتر بعرض خاص بسعر 39.990 دينار كويتي.

كما يمكنك شراء مفرمة بسعة 2 لتر بسعر غير متاح في اي مكان اخر ويكون قدره 6.990 دينار كويتي.

ما هي أسعار الأجهزة المنزلية الكبيرة التي تدخل ضمن عروض كارفور الكويت؟