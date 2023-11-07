نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2023 pdf بالإسم |موقع نتائجنا

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2023 pdf بالإسم، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب الثالث المتوسط في جميع المدارس على مستوى العراق، وأشارت الوزارة إلى أنه تم رفع نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا على الانترنت، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث.

نتائج الصف الثالث متوسط الدور الثالث 2023 pdf بالإسم

حيث أنهى طلبة وطالبات الثالث متوسط امتحانات الدور الثالث التي تعد فرصة كبيرة حتى يتمكن الطلاب من تحسين درجاتهم وأشارت وزارة التعليم العراقية أن الطلاب أنهوا الامتحانات في جو هادئ دون حدوث أي شكوى سواء من الطلاب أو المعلمين، وأشارت الوزارة إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت من الكتب المدرسية، وأن الوزارة انتهت من رفع نتائج الثالث متوسط الدور الثالث على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العراقية أو من خلال موقع نتائجنا ، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الازدحام والتكدس في المدارس العراقية، وتقدم وزير التعليم العراقي بخالص التهاني للطلبة الناجحين .

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الثالث