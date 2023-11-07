“سعر ولا في الأحلام”..عُروض كنتاكي الكويت 2023| شامل منيو الوجبات KFC بأحدث عروض نوفمبر المذهلة رجعت تانى

نتحدث معكم اليوم فيما يتعلق بعروض مطعم كنتاكي والتي ترتبط بشكل أساسي بالعلاقة القوية التي تجمع بين كثير من المستهلكين في دولة الكويت وسلسلة مطاعم كنتاكي منذ سنوات طويلة وحب الكبير والصغير لها، حيث اعتاد جموع المستهلكون الكويتيون على التمتع بتجربة تناول الطعام في هذه المطاعم و في هذا التقرير سنستعرض بالتفصيل جميع عروض مطعم كنتاكي في الكويت اليوم لجميع المهتمين.

ما هى عُروض كنتاكي الكويت اليوم؟

العرض الافضل من مطعم كنتاكي الكويت لعام 2023 هو وجبة “تويستر ناري” والمفضلة لدى الجميع، حيث تجد في عرض وجبة تويستر ناري مع الخلطة السرية المعروفة، جنبًا إلى جنب مع طلب زنجر، وبطاطا، ومشروب بيبسي مثلج بارد، وكل هذا فقط بسعر العرض 2.75 دينار كويتي.

ولكن العرض الكبير من كنتاكي الكويت اليوم يتضمن تقديم “بوكس ببجي 2023″، وهذا البوكس يحتوي على 2 تويستر من كنتاكي مع طلب بطاطا، بالإضافة إلى الحصول على مشروب بارد، ويمكنك الحصول على هذا العرض المميز بسعر 2.200 دينار كويتي.

أفضل العروض في مطعم كنتاكي اليوم؟

عرض “ريد هوت بوكس” الجبار من كنتاكي الكويت المميز ايضاً لكونه يتضمن تقديم برجر ريد هوت الجديد مع طلب بطاطا ومشروب غازي بيبسي وطبق صغير كول سلو، والسعر يكون فقط 2.550 دينار كويتي.

كما يمكنك الحصول على “وجبة ريد هوت” من كنتاكي الكويت والتى تكون عبارة عن ثلاث برجرات بالإضافة إلى بطاطس شهية بيبسي بسعر 2.300 دينار كويتي.