“استعلم الآن” رابط اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 جميع المحافظات| موقع نتائجنا

رابط اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 جميع المحافظات، تتزايد عمليات البحث يومياً عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم العراقية والخاص بالاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني، والتي أعلنت عنها الوزارة بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات في 14 أكتوبر الماضي، وانتهت عمليات التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت عدد كبير الاعتراضات وأنتهت من مراجعة الأوراق ورصد الدرجات من جديد حتى يتمكن كل طالب من الحصول على الدرجات الكاملة دون نقصان أو زيادة….

رابط اعتراضات السادس الإعدادي الدور الثاني 2023

حيث أنهى طلاب السادس الاعدادي امتحانات الدور الثاني وسط متابعة قوية من قبل وزارة التعليم العراقية، التي أكدت على حرصها على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات دون وقوع أخطاء، وأشار وزير التعليم العراقي أن الوزارة انتهت من رفع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023،تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للازدحام والتكدس.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

حيث يسعى عدد كبير من الطلبة والطالبات للإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني والتي أصبحت متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال اتباع الخطوات الآتية: