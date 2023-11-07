موعد اختبارات الترم الدراسي الأول 1445 في السعودية والتعليم تنشر الجداول

موعد اختبارات الترم الدراسي الأول 1445 الذي يريد معرفته الطلاب من أجل المذاكرة وتقسيم جدول الامتحانات وحضور الحصص اليومية والإطلاع على المراجعات النهائية لتأدية الاختبارات بشكل أفضل والحصول على أعلى النقاط، المملكة العربية السعودية كانت الدولة العربية الأولى التي انطلقت فيها الدراسة مبكراً لأن وزارة التربية والتعليم قامت بتحديد جدول السنة الدراسية وهذا لأن المملكة تسير بنظام الثلاثة فصول ويؤدي الطلاب الاختبارات على ثلاثة مراحل، كما أن هناك مجموعة من الطلاب يمرون بظروف صحية ونقص في المناعة اتاحت لهم وزارة التربية والتعليم فرصة استكمال الدراسة عن بعض وحضور فترة الاختبارات النهائية فقط للحفاظ على سلامتهم، واليوم نقدم لكم عبر التقرير التالي من موقعنا البديل موعد اختبارات الترم الدراسي الأول 1445 ابقوا معنا.

موعد اختبارات الترم الدراسي الأول 1445

العد التنازلي على اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1445-2024 بدأ وسوف تعقد الامتحانات في المواعيد التالي:

بداية الاختبارات تكون بتاريخ الأحد الموافق 12 من نوفمبر الجاري 2023.

كما تستمر الامتحانات حتى يوم حتى يوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر.

وتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الجمعة 17 من نوفمبر 2023 وحتى 25 من نوفمبر 2023.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

سوف تنطلق الفصول الدراسية بالمملكة العربية السعودية لجميع المراحل التعليمية في يوم الأحد الموافق السادس والعشرون من نوفمبر الجاري 2023، وتكون فترة الإجازة من 12 يوم وحتى أسبوعين، ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى شهر فبراير 2024 وبعدها يؤدي الطلاب الاختبارات التي تتعلق بالفصل الدراسي الثاني ويستمر العام الدراسي في المملكة العربية السعودية حتى مطلع شهر يوليو 2024، ويرجى العلم أن فترة الامتحانات تأتي قبل عيد الأضحى لذلك يتم استئناف الامتحانات بعد العودة من إجازة عيد الأضحى وفقاً للتقويم الدراسي 1445-2024.