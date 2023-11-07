تردد القنوات الاخبارية المباشرة لمتابعة اخر الاحداث في غزة لحظة بلحظة بدون تقطيع

تردد القنوات الاخبارية المباشرة، يسعي الكثير من المواطنين بالوطن العربي والعالم بالوقت الحالي للحصول علي تردد القنوات الاخبارية من اجل متابعة الاحداث في غزة، ولذلك من خلال المقال التالي نعمل علي استعراض أهم القنوات الإخبارية وتردداتها التي تعمل علي مدار الساعة بدون توقف وتقوم بنقل اهم الاحداث التي تجري .

تردد القنوات الاخبارية المباشرة

وهناك العديد من القنوات التلفزيونية الاخبارية المتخصصة في نقل الأخبار والتقارير الحالية والأحداث العالمية والمحلية وسوف نقدم لكم قائمة بأهم القنوات العربية الاخبارية والقنوات العالمية التي تنقل كافة الاحداث في قطاع غزة بالوقت الحالي.

اسم القناة التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة الاستقطاب القمر الصناعي قناة العربية 12169 27500 ثلاثة أرباع HD رأسي نايل سات قناة بي بي سي العربية 12207 27500 ثلاثة أرباع HD رأسي نايل سات قناة روسيا اليوم 11391 27500 ثلاثة أرباع HD رأسي نايل سات قناة بي بي سي العربية 11564 27500 ثلاثة أرباع HD أفقي نايل سات قناة سكاي نيوز الإخبارية 11977 27500 6/5 HD رأسي نايل سات قناة الوقع للأخبار 11823 27500 ثلاثة أرباع HD أفقي نايل سات قناة CNN بالعربية 12226 27500 ثلاثة أرباع HD أفقي نايل سات قناة الإخبارية السعودية 12149 27500 ثلاثة أرباع HD عمودي نايل سات قناة الجزيرة القطرية 11630 27500 ثلاثة أرباع HD رأسي نايل سات قناة الجزيرة القطرية 12092 27500 5/6 HD أفقي نايل سات قناة العربية الوقع 12169 27500 5/6 HD عمودي نايل سات قناة الشروق نيوز 10992 27500 آلي HD عمودي نايل سات قناة العراقية 12562 27500 6/5 HD أفقي نايل سات قناة الحرة العراقية 11257 27500 5/6 HD أفقي نايل سات قناة France 24 العربية 12206 27500 ثلاثة أرباع HD عمودي نايل سات

ونستعرض مع حضراتكم قائمة بالقنوات الاخبارية المعروفة بالعالم والوطن العربي :-