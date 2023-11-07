تردد القنوات
تردد القنوات الاخبارية المباشرة لمتابعة اخر الاحداث في غزة لحظة بلحظة بدون تقطيع
تردد القنوات الاخبارية المباشرة، يسعي الكثير من المواطنين بالوطن العربي والعالم بالوقت الحالي للحصول علي تردد القنوات الاخبارية من اجل متابعة الاحداث في غزة، ولذلك من خلال المقال التالي نعمل علي استعراض أهم القنوات الإخبارية وتردداتها التي تعمل علي مدار الساعة بدون توقف وتقوم بنقل اهم الاحداث التي تجري .
تردد القنوات الاخبارية المباشرة
وهناك العديد من القنوات التلفزيونية الاخبارية المتخصصة في نقل الأخبار والتقارير الحالية والأحداث العالمية والمحلية وسوف نقدم لكم قائمة بأهم القنوات العربية الاخبارية والقنوات العالمية التي تنقل كافة الاحداث في قطاع غزة بالوقت الحالي.
|اسم القناة
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة
|الاستقطاب
|القمر الصناعي
|قناة العربية
|12169
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|رأسي
|نايل سات
|قناة بي بي سي العربية
|12207
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|رأسي
|نايل سات
|قناة روسيا اليوم
|11391
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|رأسي
|نايل سات
|قناة بي بي سي العربية
|11564
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة سكاي نيوز الإخبارية
|11977
|27500
|6/5
|HD
|رأسي
|نايل سات
|قناة الوقع للأخبار
|11823
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة CNN بالعربية
|12226
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة الإخبارية السعودية
|12149
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|عمودي
|نايل سات
|قناة الجزيرة القطرية
|11630
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|رأسي
|نايل سات
|قناة الجزيرة القطرية
|12092
|27500
|5/6
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة العربية الوقع
|12169
|27500
|5/6
|HD
|عمودي
|نايل سات
|قناة الشروق نيوز
|10992
|27500
|آلي
|HD
|عمودي
|نايل سات
|قناة العراقية
|12562
|27500
|6/5
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة الحرة العراقية
|11257
|27500
|5/6
|HD
|أفقي
|نايل سات
|قناة France 24 العربية
|12206
|27500
|ثلاثة أرباع
|HD
|عمودي
|نايل سات
ونستعرض مع حضراتكم قائمة بالقنوات الاخبارية المعروفة بالعالم والوطن العربي :-
- CNN (Cable News Network): قناة أمريكية عالمية تغطي الأخبار العاجلة والتقارير والتحليلات من مختلف أنحاء العالم.
- BBC News: جزء من الهيئة الإعلامية البريطانية (BBC)، وتعد واحدة من أكبر وأقدم شبكات الأخبار في العالم.
- Al Jazeera: قناة أخبار دولية مقرها في قطر، وتغطي أحداث الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.
- Sky News: قناة أخبار بريطانية تغطي الأخبار الوطنية والدولية وتقدم تحليلات وتقارير متنوعة.
- Fox News: قناة أخبار أمريكية تركز على التغطية السياسية والأخبار الوطنية والدولية.
- CNBC: قناة أخبار مالية عالمية تركز على التقارير المالية والأعمال والأسواق المالية.
- RT (Russia Today): قناة روسية تقدم تغطية دولية للأخبار والتقارير من منظور روسي.
- France 24: قناة أخبار فرنسية تغطي الأحداث العالمية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.