تردد القنوات

تردد القنوات الاخبارية المباشرة لمتابعة اخر الاحداث في غزة لحظة بلحظة بدون تقطيع

يس عليمنذ 51 دقيقة
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تردد القنوات الاخبارية المباشرة، يسعي الكثير من المواطنين بالوطن العربي والعالم بالوقت الحالي للحصول علي تردد القنوات الاخبارية من اجل متابعة الاحداث في غزة، ولذلك من خلال المقال التالي نعمل علي استعراض أهم القنوات الإخبارية وتردداتها التي تعمل علي مدار الساعة بدون توقف وتقوم بنقل اهم الاحداث التي تجري .

تردد القنوات الاخبارية المباشرة

وهناك العديد من القنوات التلفزيونية الاخبارية المتخصصة في نقل الأخبار والتقارير الحالية والأحداث العالمية والمحلية وسوف نقدم لكم قائمة بأهم القنوات العربية الاخبارية والقنوات العالمية التي تنقل كافة الاحداث في قطاع غزة بالوقت الحالي.

اسم القناةالترددمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأالجودةالاستقطابالقمر الصناعي
قناة العربية1216927500ثلاثة أرباعHDرأسينايل سات
قناة بي بي سي العربية1220727500ثلاثة أرباعHDرأسينايل سات
قناة روسيا اليوم1139127500ثلاثة أرباعHDرأسينايل سات
قناة بي بي سي العربية1156427500ثلاثة أرباعHDأفقينايل سات
قناة سكاي نيوز الإخبارية11977275006/5HDرأسينايل سات
قناة الوقع للأخبار1182327500ثلاثة أرباعHDأفقينايل سات
قناة CNN بالعربية1222627500ثلاثة أرباعHDأفقينايل سات
قناة الإخبارية السعودية1214927500ثلاثة أرباعHDعمودينايل سات
قناة الجزيرة القطرية1163027500ثلاثة أرباعHDرأسينايل سات
قناة الجزيرة القطرية12092275005/6HDأفقينايل سات
قناة العربية الوقع12169275005/6HDعمودينايل سات
قناة الشروق نيوز1099227500آليHDعمودينايل سات
قناة العراقية12562275006/5HDأفقينايل سات
قناة الحرة العراقية11257275005/6HDأفقينايل سات
قناة France 24 العربية1220627500ثلاثة أرباعHDعمودينايل سات

ونستعرض مع حضراتكم قائمة بالقنوات الاخبارية المعروفة بالعالم والوطن العربي :-

  1. CNN (Cable News Network): قناة أمريكية عالمية تغطي الأخبار العاجلة والتقارير والتحليلات من مختلف أنحاء العالم.
  2. BBC News: جزء من الهيئة الإعلامية البريطانية (BBC)، وتعد واحدة من أكبر وأقدم شبكات الأخبار في العالم.
  3. Al Jazeera: قناة أخبار دولية مقرها في قطر، وتغطي أحداث الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.
  4. Sky News: قناة أخبار بريطانية تغطي الأخبار الوطنية والدولية وتقدم تحليلات وتقارير متنوعة.
  5. Fox News: قناة أخبار أمريكية تركز على التغطية السياسية والأخبار الوطنية والدولية.
  6. CNBC: قناة أخبار مالية عالمية تركز على التقارير المالية والأعمال والأسواق المالية.
  7. RT (Russia Today): قناة روسية تقدم تغطية دولية للأخبار والتقارير من منظور روسي.
  8. France 24: قناة أخبار فرنسية تغطي الأحداث العالمية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
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يس عليمنذ 51 دقيقة
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