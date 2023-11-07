مسلسل صوت وصورة الحلقة الثامنة عشر 18… ابن عصام الصياد متهم بقتل والده ونجلاء بدر تفجر مفاجأة جديدة

مسلسل صوت وصورة الحلقة الثامنة عشر 18، تاتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل صوت وصورة الذي أصبح حديث وسائل السوشيال ميديا بسبب أحداثه المثيرة وتفاصيله المشوقة، والذي يسعى من خلالها الجمهور في كل حلقة أن يعرف من هو قاتل الدكتور عصام الصياد، الذي تم قتله في العيادة الخاصه به في ظروف غامضة، وحتى الآن لم يتمكن رجال المباحث العثور على الجاني الحقيقي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل صوت وصورة الحلقة الثامنة عشر 18 ….

مسلسل صوت وصورة الحلقة الثامنة عشر

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين عن مسلسل صوت وصورة الحلقة الثامنة عشر 18 الذي أصبح من أهم وأشهر المسلسلات التي حققت نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، حيث يناقش المسلسل قضية حساسة وهي التحرش خاصة وأن الدكتور المتحرش من أنجح الأطباء في مجاله،تم اتهام عدد من المحيطين بالدكتور وكان أولهم رضوى التي اتهمت الدكتور بالتحرش ورفعت دعوى قضائية إلا أن المحكمة برأته من هذه القضية وبعد خروجه بعدة أيام تم قتله في العيادة.

وبدأت المباحث في عمل التحريات وتم ضبط سكين عليه دماء في معمل التحاليل الذي يعمل به عبد الغني الذي أيضاً تم حبسه على ذمة القضية، وبعد سماع الشهود أطلق الضابط سراحه وأصبح غير متهم، وفي نهاية الحلقة الماضية من مسلسل صوت وصورة ذهبت صديقة ابن عصام الصياد إلى ضابط الشرطة لتخبره أن ابن عصام الزياد متهم له علاقة بمقتل والده .

موعد عرض مسلسل صوت وصورة على قناة dmc

يعرض مسلسل صوت وصورة على قناة dmc من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتعادل الحلقة في تمام الساعة الخامسة في اليوم التالي، كما يمكنكم متابعة المسلسل أيضاً على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً واليوم التالي في تمام الساعة الثانية ظهراً.