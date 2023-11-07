تردد قناة الجزيرة الاخبارية AlJazeera Arabic وخطوات الاستقبال علي نايل سات وعرب سات

تردد قناة الجزيرة الاخبارية AlJazeera Arabic، يبحث الكثير بالوطن العربي والعالم بالوقت الحالي عن الحصول علي تردد قناة الجزيرة الاخبارية التي تعد واحدة من اهم القنوات بالعالم وتقوم بنقل كافة الاحداث في غزة والذي يحدث من قبل الاحتلال الغاشم لذلك نعمل علي توفير تردد القناة لكي تتابعون كافة الاحداث لحظة بلحظة بدون تقطيع عقب التحديث الاخير ويمكن للجميع تنزيل التردد ومعرفة خطوات الاستقبال علي نايل سات وعرب سات.

قناة الجزيرة الاخبارية AlJazeera Arabic

وقناة الجزيرة الإخبارية AlJazeera Arabic هي قناة أخبار دولية مقرها في قطر، وتم تأسيس تلك القناة في عام 1996 وأصبحت سريعًا واحدة من أبرز القنوات الإخبارية في العالم العربي والعالم بشكل عام، وذلك بسبب نقلها المستمر في الحقائق وكافة الاحداث بإستمرار بدون فواصل.

تردد قناة الجزيرة AlJazeera Channel

التردد الخاص بالقناة هو 10971.

بينما معدل الترميز يتمثل في 27500.

كما أن تصحيح الخطأ فهو 3/4.

الاستقطاب الخاص بالقناة يكون عمودي.

تردد قناة الجزيرة على سهيل سات

القمر الصناعي للقناة هو سهيل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 11604.

الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ¾.

الاستقطاب يكون أفقي.

تغطي قناة الجزيرة الأخبار والتقارير من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وغيرها. تعتمد القناة على شبكة واسعة من المراسلين والصحفيين الموجودين في مختلف البلدان لتوفير تغطية شاملة ومتنوعة للأحداث.

تقدم قناة الجزيرة تقارير ميدانية، وحوارات، وبرامج تحليلية، ووثائقيات، وبرامج حوارية، وغيرها من البرامج الإخبارية المتنوعة. تشتهر القناة بتوفير زوايا ومنظور مختلف عن الأحداث، وتسعى إلى توفير تغطية متوازنة ومهنية للأخبار.

تبث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوفر في معظم دول العالم عبر مختلف منصات البث التلفزيوني والبث المباشر عبر الإنترنت.