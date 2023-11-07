موقع spa.gov.iq اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق حيث أن الرعاية الاجتماعية في العراق هي جزء أساسي من سياسات الحكومة التي تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التنمية المستدامة تشمل هذه الرعاية الاجتماعية دعمًا ماديا شهريا يقدم للأسر المحتاجة والمستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق ولمعرفة ما إذا كانت أسماءهم مشمولة بالدعم يمكن للأفراد البحث عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

منصة مظلتي

إن منصة مظلتي الإلكترونية هي المكان الذي يمكن من خلاله المواطنون في العراق البحث عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق يتم نشر كشوف أسماء الرعاية الاجتماعية بشكل دوري على هذه المنصة الإلكترونية.

يعتبر الدعم الاجتماعي المقدم من الحكومة العراقية جزءًا مهمًا من جهودها لتحسين مستوى المعيشة للأسر المحتاجة والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتتمثل أهمية هذا الدعم في توفير دعم مادي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات الأسر وتوفير فرص أفضل للعيش.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق لعام 2023 من خلال منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

البداية تأتي بدخول الموقع المباشر لمنصة مظلتي الإلكترونية.

بمجرد دخولك إلى المنصة اختر خيار الرعاية الاجتماعية من القائمة المتاحة.

ستجد الآن الايقونة المخصصة لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، انقر عليها.

سيتطلب منك النقر على خيار تحميل كشوفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة السادسة.

بعد ذلك ستتعين عليك إدخال جميع البيانات المطلوبة للتحقق من الهوية كما هو متعارف عليه.

سيتم تحميل قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF الخاصة بالوجبة الأخيرة لعام 2023.

هذه الخطوات تساعد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق على الوصول إلى قائمة الأسماء بسهولة ويسر من خلال منصة مظلتي الإلكترونية مما يسهل عليهم معرفة ما إذا كانوا مشمولين بالدعم الاجتماعي أم لا.