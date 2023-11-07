“أدعم صناعة بلدك”.. شركة النصر تعلن عن إنتاج سيارات كهربائية جديدة فما حقيقة هذا الأمر؟

في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار حول عودة شركة النصر لصناعة السيارات وإنتاج سيارة كهربائية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. لنلقِ نظرة أقرب على هذا الأمر. في الأيام الأخيرة، شهدنا حملة مقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم إسرائيل، ورأينا دعمًا كبيرًا للمنتجات المحلية. بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي طالبوا بإعادة إنتاج ودعم المنتجات المصرية الشهيرة. وفي الساعات الأخيرة، ظهرت صفحة على فيسبوك تسمى “شركة نصر للسيارات”، والتي حصلت على العديد من علامات الإعجاب، ونشرت منشورات دورية حول قرب طرح سيارة جديدة من إنتاج الشركة.

سيارات كهربائية من شركة النصر

اللافت في هذه المنشورات هو التفاعل الكبير من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد البحث، تبين أن هذه الصفحة تم إنشاؤها يوم أمس ولا تمثل الصفحة الرسمية لشركة النصر لصناعة السيارات، بل هي جزء من جهود دعم المنتجات المصرية.

أما بالنسبة للسيارات التي تم تداولها كمنتجات محتملة لمصنع النصر للسيارات، فإليك معلومات حول إحدى هذه السيارات:

1- سيارة هوندا E الكهربائية:

كشفت شركة هوندا اليابانية عن سيارتها E في مايو 2020. تعتبر هذه السيارة صغيرة الحجم، ذات أربعة أبواب وتبلغ طولها 3.90 مترًا. تتميز بتصميمها الأنيق ومصابيحها الأمامية المستديرة.

تعتمد النسخة الأساسية من السيارة على محرك كهربائي بقوة 100 كيلوواط/136 حصان، مع عزم دوران قصوى يبلغ 315 نيوتن متر. هناك أيضًا محرك آخر بقوة 113 كيلوواط/154 حصان. تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في 8.3 ثوانٍ في أفضل الحالات، وتصل سرعتها القصوى إلى 145 كلم/س.

نظام الدفع يعتمد على بطارية بسعة 35.5 كيلوواط ساعة، مما يمنح السيارة مدى سفر يصل إلى 210 كلم، ويستغرق شحن البطارية حوالي 4.1 ساعات في أفضل الظروف.

2- فيات 500 Spider:

السيارة فيات 500 Spider هي سيارة كوبية لم يتم إنتاجها بعد من قبل الشركة الإيطالية فيات. تم الكشف عنها كنموذج إنتاجي مستقبلي في عام 2013، ولكن حتى الآن لم يتم إطلاقها رسميًا.

3- السيارة E70 الكهربائية:

السيارة E70 الكهربائية هي نتاج تعاون بين شركة النصر للسيارات وشركة “دونج فونج” الصينية. وعلى الرغم من التعاون، تم تأجيل إطلاق هذا المشروع حتى الآن بسبب الحاجة لاستكمال بعض التجهيزات والعمليات اللازمة.