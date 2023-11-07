"سيارة اقتصادية وحديثة".. تعرف على مواصفات أصغر وأرخص سيارة صينية (جيلي) بالسوق المصري

وكيل علامة جيلي الصينية في مصر يُقدم تشكيلة متنوعة من السيارات، بما في ذلك نماذج كروس أوفر ورياضية متعددة الاستخدامات. وفي منتصف العام الحالي، تم الكشف عن السيارة Gx3 pro كأحدث إضافة إلى عائلة جيلي في مصر. تتميز سيارة جيلي Gx3 pro بأبعاد تشمل طول 4.005 مم، عرض 1.760 مم، ارتفاع 1.575 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.480 مم. كما تأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية بقياس 16 بوصة.

مواصفات السيارة جيلي الصينية

تمتاز سيارة جيلي بمحرك قوي يعتمد على 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي. يولد هذا المحرك قوة إجمالية تبلغ 102 حصان، مع عزم أقصى يصل إلى 142 نيوتن.متر. وتمتاز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي يجعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وراحة.

بالنسبة للتجهيزات داخل المقصورة، تتضمن سيارة جيلي Gx3 pro شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تعمل باللمس مع إمكانية عرض محتوى الهاتف عليها. وتحتوي أيضًا على شاشة معلومات أمام السائق بحجم 3.5 بوصة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات لتحسين تجربة القيادة، وزر لتشغيل وإيقاف السيارة بسهولة.

ما هي سعر السيارة جيلي الصينية؟

تتوفر سيارة جيلي Gx3 pro محلياً كموديل 2024 بفئة واحدة بسعر رسمي قدره 750 ألف جنيه.