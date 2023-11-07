أعرف جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بمناطق القاهرة وفقاً لجدول تخفيف الأحمال الكهربائية للعام 2023

توجد معلومات هامة حول جداول انقطاع التيار الكهربائي في القاهرة التي تثير اهتمام العديد من المواطنين. حيث أعلنت شركة كهرباء القاهرة القديمة نيابةً عن الحكومة المصرية عن جداول انقطاع التيار الكهربائي في منطقة القاهرة وضواحيها. ندعوك للاستمرار في القراءة لمعرفة تلك الجداول.

جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بالمحافظات

نقدم لكم عبر موقع “البديل” معلومات حصرية حول مواعيد قطع الكهرباء في القاهرة. وتأتي هذه المعلومات من شركة الكهرباء المسئولة عن تنظيم وتوزيع الكهرباء في منطقة القاهرة. تم تقسيم هذه المواعيد إلى عدة فترات زمنية مختلفة، حيث سيتم قطع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.”

في القاهرة الكبرى:

تقدم لكم موقعنا جدول تخفيف الأحمال في القاهرة الكبرى، حيث أكدت محافظات القاهرة الكبرى، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، على تنفيذ خطة موحدة لتخفيف الأحمال. تتضمن هذه الخطة قطع الكهرباء لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق المختلفة، حيث يبدأ ذلك في الساعة 11 صباحًا ويستمر حتى منتصف الليل.

في محافظة الإسكندرية:

نقدم لكم أيضًا جدول تخفيف الأحمال في محافظة الإسكندرية، حيث تطبق المحافظة نفس الخطة المعمول بها في القاهرة الكبرى. تتضمن هذه الخطة قطع المياه لمدة ساعتين بالتبادل بين مناطق المحافظة المختلفة، وتبدأ في الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى منتصف الليل.

في محافظة القليوبية:

توجد خطة مختلفة في محافظة القليوبية عن الخطط السابقة في القاهرة والجيزة. حيث يتم قطع الكهرباء بشكل يومي لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق، ثم تعاود التزويد على مدار 24 ساعة.

جدول انقطاع الكهرباء بمناطق مختلفة بمحافظة القاهرة

من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، سيتم قطع الكهرباء في العديد من المناطق بما في ذلك:

– منطقة وسط البلد.

– منطقة الزمالك.

– منطقة مصر الجديدة.

– منطقة المعادي.

– منطقة مدينة نصر.

من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 صباحًا، سيتم قطع الكهرباء في مناطق أخرى تشمل:

– منطقة الوايلي.

– منطقة القللي.

– منطقة السيدة زينب.

– منطقة باب الشعرية.

– منطقة الدرب الأحمر.

وأخيرًا، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، سيتم قطع الكهرباء في المناطق التالية:

– منطقة المطرية.

– منطقة المرج.

– منطقة عين شمس.

– منطقة حلوان.

– منطقة شبرا.