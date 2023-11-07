“هنا pdf” كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الثالث في العراق 2023 عرض نتائجنا

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن النتائج الخاصة بالدور الثالث جاري العمل على إعلانها في الوقت الحالي، وتم بالفعل إظهار نتيجة السادس الابتدائي في معظم محافظات العراق، هذا ويتم العمل على الإنتهاء من تصحيح أوراق الثالث متوسط التي تشمل الدور الثالث والأخير، بحيث يتمكن جميع الطلبة والطالبات في العراق من الحصول عليها دون أدنى مشاكل أو عقبات، وفي السطور التالية سنكشف لكم كيفية الحصول عليها.

امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث

أشارت وزارة التربية العراقية، إلى أنه تم إتاحة دور ثالث لجميع الطلبة الذين لم يحصلوا على الدرجات التي تؤهلهم للتقديم في المرحلة الدراسية الجديدة، بما يسمح لهم هذا الدور في تحسين مستواهم الدراسي، والعمل على الحصول على الدرجات المناسبة التي من خلالها سيتمكنوا من التقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، هذا وأن الإمتحانات تمت بالفعل الشهر الماضي، وتم الإنتهاء مها مع بداية شهر نوفمبر الجاري، بما يسمح للجميع بالحصول عليها عقب إعلانها مباشرة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2023

من السهل القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط الدور الثالث في جميع محافظات عقب الإعلان عنها مباشرة، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-