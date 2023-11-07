“الآن pdf” أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات العراقية مظلتي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

عدد كبير من المواطنين الآن يبحثون عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث أصبح البحث عن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية هو ما يشغل بال وعقل معظم المواطنين في العراق، إذ تسعى الحكومة العراقية إلى توفير مزايا وخدمات عديدة لمصحلة المواطنين، فلقد مرت البلاد بحالة مزرية، وتسعى الدولة إلى إصلاح ما يُمكن قدر المستطاع، حتى يجد الأشخاص الذين يعانون من حالة معيشية مزرية إمكانية الحصول على مستلذمات العيش الأساسية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تم إعلان منصة مظلتي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، لا شك أن هذه المنصة تسهل عملية الحصول على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023، حيث يمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الأسماء من خلال زيارة منصة مظلتي ومن المتوقع الإعلان عن هذه الأسماء خلال الساعات القادمة.

وقد تم الإعلان سابقًا عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، والتي تعود بالنفع لآلاف المواطنين في العراق، إذ يأتي هذا القرار نتيجة للفقر الشديد الذي يعانيه هؤلاء المواطنين، ويهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، كما تم الإعلان عن أسماء الفئة السادسة من المستفيدين عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي.

مظلتي أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصة مظلتي لتسهيل عملية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية للقيام بهذا الاستعلام:

الانتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

عليك اختيار خيار الرعاية الاجتماعية.

ثم قم باختيار خيار أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

تحميل كشوفات الوجبة الأخيرة (الدفعة السادسة).

بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيدين.

وقم بتحميل جميع أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يُذكر أنه في الفترة الأخيرة زاد البحث من قبل المواطنين والمواطنات في العراق لمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2023، وقد أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الدعم السادس لجميع المستفدين بهدف تقديم الدعم اللازم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويمكنك الآن الاطلاع على الخطوات اللازمة للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.