مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية ألب أرسلان الحلقة الأخيرة

يتزايد البحث على جوجل عن مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية، فقد أعلن المنتج منذ وقت عن انتهاء مسلسل ألب أرسلان عند موسمه الثاني، وبالتحديد عن الحلقة الحادية والستون، فقد أراد الممثل باريش مؤدي دور ألب أرسلان أن ينفصل عن المسلسل، لذلك قرر المنتج ايمره كونوك أن ينتهي المسلسل عند الجزء الثاني، ولكنه قرر أن يقوم بعمل حلقتين ختاميتين قبل إنهاء المسلسل، وقد تم تصوير معركة ملاذكرد التي دارت بين السلاجقة المسملين والبيزنطيين.

مسلسل ألب أرسلان الحقة 61 مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية

الكثير من عشاق المسلسلات التاريخية ينتظرون بشغف معرفة موعد عرض الحلقة الختامية لمسلسل ألب أرسلان، والتي تعد الحلقة رقم 61 والأخيرة في المسلسل، ويُشهد هذا الاختتام نهاية مسلسل ألب أرسلان بعدما قرر الممثل باريش أردوتش الانفصال عن المسلسل، وفي ضوء هذا القرار، قرر المنتج إيمرى كونوك إنهاء المسلسل بعد الموسم الثاني، ولكنه قرر تقديم حلقتين ختاميتين قبل انتهاء المسلسل، وسيتم عرض هاتين الحلقتين الختاميتين فيهما المعركة الملحمية بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب أرسلان والبيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس ديوجينيس.

مسلسل ألب أرسلان معركة ملاذكرد

تمت معركة ملاذكرد الخالدة في السادس والعشرين من أغسطس عام 1071 بالقرب من ملاذكرد، وقد اكتسبت هذه المعركة شهرتها وتم تسميتها باسمها، وفي هذه المعركة نجح السلطان ألب أرسلان في تحقيق النصر، وقد أفتحت الباب أمام الأتراك للسيطرة على العديد من القلاع بعد هذا الانتصار الكبير، وتأثرت مكانة الدولة السلجوقية بشكل كبير بفضل هذا الانتصار، وأصبحت لها مكانة عظيمة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولا أن هذا الحدث التاريخي له أهمية كبيرة في تاريخ الدولة السلجوقية وتأثيرها على تاريخ المنطقة بأسرها.

تردد القناة الناقلة لمسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 الأخيرة

تعرض قناة الفجر الجزائرية مسلسل ألب أرسلان الحلقة 61 الأخيرة، ويُمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على التردد التالي: