فرصة بمليون جنيه.. الكهرباء يعني فلوس هتاخد 12000 فرص وظائف شاغرة بمرتبات خيال مؤهل وبدون

وظائف شركات الكهرباء قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإعلان عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 6 عن وظائف شاغرة لتولي بعض الوظائف القيادية بدايةً من الدرجة العليا ودرجة المدير العام بالشركة، ويجب أن يكون المتقدمين على وظائف رئيس مجلس الإدارة من خريجي الطب والحقوق.

شروط الوظائف

قامت الشركة القابضة للكهرباء بالعمل علي تحديد الوظائف رقم 6 لسنة 2023، وهذه الشروط تشمل جاءت كالتالي؛ يجب أن يتم تقديم 4 صور شخصية حديثة لكل المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة إرفاق موافقة جهة العمل في حال إذا كان المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء، ضرورة تقديم صورة من طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي وأي مؤهلات أعلى في حال وجودها، يجب تقديم موافق بشكل مبدئي من جهة العمل تفيد بالعلم بأن الشركة ليست مسئولة عن توفير سكن للمغتربين.

طريقة التقديم على الطلبات

قامت الشركة القابضة للكهرباء بالإعلان على أن طلبات الوظائف ستقوم بتقديم اختبار لكل المتقدمين على هذه الوظائف القيادية بالنموذج المجهز لهذا بديوان عام الشركة من الأصل و 12 صورة نسخ على الحاسب الآلي، على أن يتم تلقي طلبات في خلال أسبوعين بالشركة الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة بوزارة الكهرباء.

وظائف شركات الكهرباء

وظيفة مدير الإدارة العامة للمتابعة والسكرتارية شرط أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب بمجال العمل بفترة لا تقل عن 15 سنة ويجب أن يتم قضاء فترة تقدر بنحو عامين بوظيفة من الدرجة الأقل بشكل مباشر والقدرة على نجاح البرامج التدريبية، وظيفة مدير الإدارة العامة للبحوث الكهربائية بشرط الحصول على مؤهل هندسي مناسب وخبرة بمجال العمل لفترة لا تقل عن 15 سنة وقضاء مدة تقدر بنحو عامين بالوظيفة من الدرجة الأقل، وظيفة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي بشرط أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله ويجب أن يكون خبرة بمجال العمل لفترة لا تقل عن 15 سنة وقضاء فترة مدتها عامين، وظيفة مدير الإدارة العامة للتفتيش التجاري على الشركات بشرط الحصول على بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها بشرط أن يكون خبرة بالمجال لفترة لا تقل عن 15 سنة.