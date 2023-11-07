لكل خريج السادس الاعدادي ..شروط التقديم على قيادة القوة البحرية العراقية 2023 .. قدم في ثواني معدودة

شروط التقديم على قيادة القوة البحرية العراقية 2023، وزارة الدفاع العراقية أعلنت مؤخرًا عن تفاصيل تقديم طلبات قيادة القوة البحرية العراقية، وكشفت عن الشروط التي يجب اتباعها قبل بدء عملية التقديم. تابعونا لمعرفة هذه التفاصيل بشكل مستمر.

شروط التقديم على القوة البحرية العراقية 2023

وضعت وزارة الدفاع العراقية كل الضوابط على موقعها الرسمي عبر الإنترنت، وكانت على النحو التالي:

أعلنت أنه من الشروط اللازمة أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية العراقية.

بالإضافة إلى التفوق في مرحلة التحضيرية.

جُزئت تلك الأمور إلى فصلين وهما فصل العلوم البحرية، حيث يُطلَب من الطالب أن تكون نسبته المئوية للعام السابق لا تقل عن 75%.

يشترط من الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالقسم الخاص بالعلوم الهندسية أن تكون نسبة النجاح الخاصة به في العام السابق لا تقل عن 80%.

يجب أن يكون عمر الشخص لا يزيد عن 22 عامًا ولا يقل عن 17 عامًا.

ضرورة وجود السمعة الحسنة والسيرة الجيدة.

الامتثال لجميع القواعد واللوائح المبينة من قبل وزارة.

الامتثال لأداء الاختبارات في الوقت المحدد من قبل الوزارة، فضلاً عن تقديم طلب لحضور المقابلات الشخصية أمام لجنة التقييم.

من الضروري أن يكون للمتقدم صحة جيدة تمكنه من الانضمام إلى هذه الدراسة في الكليات البحرية.

يجب أن يكون تاريخ السجل الجنائي للأشخاص المتقدمين خاليًا من أي مشاكل أو أحكام تتعلق بالنزاهة والشرف.

يجب على المتقدم أن يضع توقيعه على الأوراق التي تثبت موافقته على عدم الانسحاب من الخدمة في هذا الكلية قبل مضي 20 عامًا.

أن يكون الطالب قد أظهر جهودًا مستمرة خلال الفترة الزمنية السابقة، وأنه لم يتعرض للطرد من أي مرحلة دراسية سابقة.

التقديم على القوة البحرية العراقية

قد أعلنت وزارة الداخلية عن الإجراءات الصحيحة التي تُمكِّن جميع الأشخاص من التقدم إلى الكليات البحرية، وتشمل ما يلي:

يجب الدخول إلي موقع وزارة الداخلية العراقية.

تتوجه بعض هذه الاهتمامات إلى نموذج تقديم الكلية.

بعدها، ابدأ في إدخال البيانات بطريقة صحيحة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

عند الانتهاء من ما سبق، يمكنك الضغط على زر الإرسال.