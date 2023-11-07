شغل الاسبوع هتاخده نص إجازة.. قرار عاجل يأمر ل3 فئات من الموظفين بتقليل أيام العمل وفقا إلي .. قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل الجديد 2023، من المهم أن نذكر أن هناك العديد من الأسئلة التي تطرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص لمعرفة المزيد حول نظام العمل الذي يستمر لثلاثة أيام في الأسبوع. يجب أن تكون هناك شروط في المقابل، وهذا أمر معقول جدًا، لذلك سنستعرض في الفقرة التالية كافة الشروط التي يجب على العامل الموافقة عليها قبل أن يبدأ العمل.

قانون العمل الجديد 2023

تناول قانون العمل الجديد 2023، العديد من المسائل الهامة التي كان العديد من الموظفين يهتم بها، وفي الوقت نفسه، تم تقديم العديد من الاقتراحات التي تمنح العامل أو الموظف العديد من الخيارات، منها حق العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع وفقًا للقانون، وهذا يساعد العمال الذين يواجهون ظروفًا خاصة في أحد مراحل عملهم على تجاوزها دون الإضرار بشكل كبير بغيابهم عن العمل أو تركه بسبب هذه الظروف الطارئة.

شروط العمل لثلاثة أيام

من الضروري قبل أي شيء آخر أن يتوصل الجهة المسئولة عن هذا الأمر بالموافقة على قدرتها على تحمل هذا الثقل.

يقدم الموظف طلبًا للعمل جزءًا من الوقت لمدة ثلاثة أيام، وذلك بغض النظر عن عدد أيام العمل في القطاع أو الوحدة التي يعمل فيها.

يجب على الموظف أن يكون على دراية تامة بشروط هامة، مثل الحصول على 65% من إجازات المرض أو العارضة المعترف بها.

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