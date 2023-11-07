بمرتبات مفيش أفضل منها في اي جهة أخرى.. وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 2023 .. للشباب والإناث الحاصلين على مؤهل عالي ومتوسط

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في هذا الوقت، يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن وظائف شاغرة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لعام 2023، المحطات النووية لتوليد الكهرباء لعام 2023 تعتبر من أهم الشركات في مصر وتعد وزارة الكهرباء على تلك المحطات لتوليد الكهرباء للشبكة الكهربائية المصرية.

من خلال التقاطعات التالية، سنوضح لكم الوظائف الشاغرة في المؤسسة النووية لتوليد الكهرباء لعام 2023، و سنتعرف أيضًا على الشروط العامة لتقديم طلب التوظيف لهذه الوظائف.

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

تأسست المحطات النووية في عام 1973 كإحدى الشركات الرئيسية في إنتاج وتوليد الكهرباء، وتديرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر. أعلنت هيئة المحطات النووية عن وجود وظائف شاغرة في محطة الضبعة النووية التي تم إنشاؤها مؤخرًا.

ويلزم استمرار عمل المحطة في إنتاج الكهرباء الضرورية لشبكة كهرباء مصر، وإلى جانب ذلك، تعتبر المحطات النووية من أهم المحطات التي تعتمد عليها شبكة كهرباء مصر، حيث تقوم بتوليد الكثير من الطاقة الكهربائية المطلوبة للشبكة. وهناك أيضًا تخصصات ووظائف شاغرة في المحطات النووية الكهربائية لعام 2023.

متاح وظائف شاغرة للتخصصات الهندسية.

متاح وظائف شاغرة للتخصصات العلوم.

متاح وظائف شاغرة للكتابة.

متاح وظائف شاغرة الدرجة الثانية التخصصية.

يتوفر وظائف شاغرة في المستوى الثالث المتخصص.

المتطلبات للتقدم لوظائف محطات الطاقة النووية لعام 2023

قامت هيئة المحطات النووية أيضاً بتحديد عدد مشروط للشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأفراد الراغبين في التقدم للشواغر في هيئة المحطات النووية، وهذه الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون عمر الشخص الذي يتقدم للوظيفة من الدرجة الأولى أكبر من 38 عامًا.

يجب أن يكون شخص يتقدم للوظائف من الرتبة الثانية عمره لا يتجاوز 34 عامًا.

ينبغي أيضاً على المتقدم للوظائف من الدرجة الثالثة والرابعة أن لا يتجاوز عمره الثلاثين عاماً.