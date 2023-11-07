أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة| منصة مظلتي spa.gov.iq

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة، يبحث عدد كبير من المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التي أصبحت من أهم الأمور التي تهم عدد كبير من الأشخاص في شتت المحافظات العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة ….

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة

حيث تعد الرعاية الاجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية ومحدودي الدخل لمساعدتهم على التغلب على ظروف المعيشة الصعبة، والتي تأثر بها عدد كبير من الأسر بعد الغلاء الناتج عن الحرب الروسية على أوكرانيا،

وأشار وزير العمل العراقي عن استمرار العمل لإكمال الوجبات اللاحقة لشمول اعداد إضافية بالحماية الاجتماعية سواء مما تبقى لدينا من تخصيصات عام 2023 أو المبالغ المستردة من المتجاوزبن عن الحماية ، وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي يمكنكم الإستعلام عنها بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

او الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات .

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد .

بعد العثور على اسم المستفيد تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: