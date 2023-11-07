5 فئات مسموح لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين في يناير 2024 … تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

5 فئات مسموح لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الفئات المسموح لها إضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث تسعى الحكومة المصرية على تقديم المساعدة لعدد من الأسر المصرية والغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة بعد غلاء عدد كبير من السلع والمواد الغذائية…

5 فئات مسموح لهم إضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن عدد من الفئات المستحقة لاضافة المواليد على بطاقة التموين وهم :

أصحاب كارت الخدمات المتكاملة .

المستفيدين من معاش تكافل وكرامة .

أصحاب معاش التضامن الإجتماعي.

أبناء وزوجات الشهداء.

أبناء الأسر البديلة.

أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الاستفادة من خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، والتي جاءت كالتالي:

ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

أن يقوم المواطن بالتسجيل في مكاتب التموين أو موقع مصر الرقمية.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد

صورة من بطاقة التموين.

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

صورة من شهادة ميلاد الأبناء “حديثة ومميكنة”.

رقم تليفون مسجل بإسم صاحب البطاقة.

المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات

أما عن الاوراق والمستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات للاستفادة من خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين فهي كالتالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي للأرملة أو المطلقة.

شهادة وفاة الزوج في حالة الوفاة.

قسيمة طلاق في حالات الطلاق

الأوراق المطلوبة من أصحاب المعاشات