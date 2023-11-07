عثمان 135 زواج هولفيرا من محمد ابن يعقوب | كشف مخطط السيدة سعادات

الأن قد أمرت سيدة ملونه بالعودة إلى قلعتها مرة أخرى وبالفعل لم نره مرة أخرى في أي من الإعلانات للحلقة الجديدة، فهي قد ذهبت صباحا إلى قلعتها في الوقت الذي ذهب فيه أورخان مع أبيه إلى سوق الحميدية، وبهذا من المتوقع أن تختفي أوليفيرا لبعض الوقت عن المشهد الشهير، إلا أن أورخان لن يتوقف عن مطاردة أوليفيرا والبحث عنها. وسيبدأ هذا من الحلقة القادمة عندما يذهب أورخان إلى القلعة الخاصة بها ويحاول الوصول إليها بأي طريقة ممكنة حتى يتقرب منها. وبالفعل سوف تحدث لقاءات بين أوليفيرا أورخان.

المؤسس عثمان 135

ولكن سرعان ما تتوتر الأحداث مرة أخرى، فبعد ذهاب أورخان إلى القلعة أكثر من مرة، سوف يبدأ حاكم القلعة الذي تعيش عنده أوليفيرا في محاولة التخلص من أورخان. هم أيضا لا بد أنهم لا يريدون لها أن تتزوج من شخص تركي، خصوصا إن كان هذا الشخص في الأساس إبن السيد عثمان. ولهذا سنرى صراعا قوي بين أورخان وصاحب القلعة والذي من المفترض أنه سيكون حاكم قلعة قوي وسيظهر في الحلقات القادمة، ومن ثم نراه يتحد مع الأستاذ جيرو للانتصار على أورخان، ومن هنا سيتحول الأمر من معركة بينه وبين أورخان إلى معركة كبرى بينه وبين السيد عثمان نفسه الذي لن يقبل أن يتم التعامل مع إبن أورخان بهذه الطريقة. وكلنا قد لاحظنا رد فعل السيد عثمان وسيده على قصة أورخان هذه، فهم لم يكونوا مانعين أن يتزوج أورخان أوليفيرا على الإطلاق، حتى أن السيد عثمان نفسه قد قالها واضحة لسيدة ملعونة أن أورخان إن كان يحبها حقا فلن يزوجها.

زواج هولفيرا من محمد ابن يعقوب

ولاحقا قال لإبنته فاطمة أن الحب هو إمتحان المرأة سنرى إن كان أخيك يحبها حقا أم إذا كان معجب بها فقط. وكلامي هذا معناه شيء واحد فقط أنه إذا أثبت أورخان للسيد عثمان أنه يحبه كثيرا حقا، فإنه لن يتردد لحظة واحدة في أن يزوجه. وهذا الأمر بالطبع لن يعجب سيدة ملعونة على الإطلاق. هي لا تؤمن بأمور الحب هذه كسيد عثمان وسيده بالا. وترى أن أورخان لا بد أن يتزوج من فتاة تركية إبنة سيد وقوية مثلها تماما،

وهذا الأمر سيسبب بعض المشكلات بالطبع للجميع، خاصة لها كثيرا، لأن سيدة الهون هي الوحيدة التي ستكون معترضة على هذا الزواج. بالنسبة للسيد أباظة فهي لن تكون معترضة أيضا على هذا الأمر، ولاحظنا هذا في حديثها مع سيدة ملعونة عندما قالت هذا إن كان أورخان فعلا يحبها، عندها قالت ملعون وماذا سيحدث حينها؟ لن أسمح أن أتزوج أبدا إلا بابنة سيد. لم يعجب حديثها هذا السيدة بالطبع، لكنها لم تختلف معها، فهي في النهاية أم الأبناء جميعا وتريد الأفضل لهم. في الحلقة القادمة سوف تتصاعد الأمور أكثر فأكثر في المسلسل.

شاهد أيضا : عثمان 135 الاستاذ الكبير يحرق سوغوت ويمسك السيدة بالا | الهجوم علي سوغوت

وسيبدأ أورخان في إثبات أن قصة حب هذه حقيقية وليست مجرد إعجاب كما يظن الجميع. فهل سيتمكن أورخان من إقناع والدته السيدة الهون بقصة حبه مع اوليفيرا هذه؟ أم أن السيدة مرهون ستكون مصممة على رأيها إلى النهاية؟ وتتدخل السيد عثمان ليساعد أورخان في هذا الأمر، خصوصا أن سيد عثمان يعلم جيدا ما معنى أن يحب أحدهم فتاة ويجد من يوقف طريقه عن هذا الزواج.

هذا ما سنعرفه لكم في هذا المقال فتابعنا للنهاية، وسنقدم لكم أيضا ما سيفعله المغول خلال الحلقات القادمة من المسلسل ومن سيتحدث معهم من السادة. ولكن قبل أن نبدأ أذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهي بنا لنكمل موضوع الحلقة. بما أننا نعلم ما سيحدث تاريخيا من كتب التاريخ، فإننا نعلم جيدا أن أورخان سوف يتزوج أوليفيرا بلا شك. على الرغم من أن زواجهم قد تأخر كثيرا، إلا أن زواجهم سوف يحدث بلا شك كما نعلم جميعا،

فتركيا تزوج أورخان أوليفيرا وهم في سن السادسة عشر تقريبا، وهذا الأمر لم يستطيع القائمين على المسلسل القيام به، وأخر أمر زواج أورخان أوليفيرا إلى أن يكبروا بعض الشيء. وبهذا أرى شخصيا أن زواج أورخان أوليفيرا سيكون على الأغلب في العشر حلقات الأولى من هذا الموسم. وبما أنه قد مر بالفعل خمس حلقات فإن زواجهم سيكون في الحلقة القادمة، وبأقصى تقدير سيكون الحلقة العاشرة من هذا الجزء، على عكس قصة علاء الدين والتي هي معقدة أكثر من قصة أوليفيرا وأردوغان، لأننا نعلم جيدا أن العداوة بين الإمارتين ستحول دون إتمام هذا الزواج، وأيضا التاريخ لا يدعم كثيرا زواج الثنائي، فالبرغم من أن زوجة علاء الدين غير معروفة تاريخيا إلا أنه إذا كان تزوج من ابنة يعقوب فهذا حدث كبير جدا. لا أعتقد أن التاريخ سوف يغفل عن ذكره، فهو سيكون الزواج الاستراتيجي الأكبر في المنطقة، وقد لا يحدث هذا الزواج في مسلسل نظرا لتعقد العلاقات بين القبيلتين، وفي رأيي سيتم استخدام قصة علاء الدين.

كشف مخطط السيدة سعادات

هذه هي عكس قصة أورخان، فقصة أورخان نعلم جيدا نهايتها، لهذا لسنا متشوقين لها كثيرا. أما قصة علاء الدين فهي الأصعب والأكثر تعقيدا، وربما ستكون الأكثر حزنا لأنها ستكون مليئة بالاحتمالات التي قد تحدث في أي وقت، فمثلا يمكن أن تكون قصة تيمور والد ونراهم يجتمعون في النهاية أو يصبحون معا، وقد تصبح كقصص تورغوت الشهيرة. ونرى نهاية دونجا في أي وقت بسبب تلاعبات أبيها وأمها السيدة سعدات، وقد نرى زواجهم في النهاية وتكون نهاية قصة سعيدة. وفي رأيي المخرج والقائمين على المسلسل لن يعطونا إلا قصة واحدة ناجحة وهي قصة أورخان أوليفيرا، أما القصة الأخرى ستكون نهايتها مأساوية وقد تنتهي حياة دونجا بسبب هذا الصراع العائلي.

فما رأيكم أنتم يا أصدقائي بهذه الاحتمالات؟ وهل تعتقدون أن المخرج قد يتسبب في نهاية دونجا حقا أم أن حب الجميع لها سيجعله يحتفظ بالممثلة للنهاية؟ شاركوني أخباركم النارية في القسم الخاص بالتعليقات. أما بالنسبة للجانب المغولي فإنه سيكون هو الأهم على الإطلاق في الحلقات القادمة. فالسيد عثمان قد قالها واضحة للسيد يعقوب أنه سوف يسير خلفه ويصبح أخا له. إنه لا يريد أن يتبع المغول بعد الأن بل أنه يريد أن يحاربهم وينال استقلاله. وقد وافق السيد يعقوب على هذا الأمر ووعده بتجميع الجيش. ونية السيد عثمان هنا خالص. فهو يريد أن يتبع السيد يعقوب حقا إن كانت نيته خالصة. لكن ما سيحدث لاحقا هو الذي سيغضب السيد عثمان كثيرا ويجعله ينقلب على السيد يعقوب تماما.