يلا شوت الجديد : مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر اليوم 07-11-2023 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر، يبحث عشاق ومتابعي كرة القدم الاوروبية عن رابط مشاهدة مباراة برشلونة مساء اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 في بطولة دورى أبطال أوروبا عن، حيث يستقبل نادي شاختار الأوكرانى نظيرة برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري أبطال اوروبا ويسعي برشلونة اليوم من اجل الخروج بالثلاث نقاط من اجل ضمان التأهل إلي الدور القادم وجدير ان برشلونة إستطاع أن يحقق الفوز في الجولات الثلاث الماضية وقدم مستوي طيب في دور المجموعات .

مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

مباراة برشلونة ضد شاختار برشلونة لقاء يترقبة الكثير من محبي النادي الكتالوني وذلك عقب تحقيق الفوز الصعب في الدوري امام ريال سوسيداد واليوم يريد ان يحقق انتصار هام ولكن امام العملاق الاوكراني مواجهة ستكون علي ارض شختار ويريد هو الاخر ان يضمن فرصة التأهل الي الدور القادم مواجهة ستكون قوية بين الفريق الكتالونى والعملاق الأوكراني.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن .

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، أندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، أوريول روميو وبابلو مارتن باييز.

الهجوم: رافينيا، فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي.

برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر

ويحشد برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، أسلحته للإيقاع بمضيفه شاختار الأوكراني، فيما تجمع المباراة الثانية بالمجموعة رويال أنتويرب البلجيكي مع بورتو البرتغالي، ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وشاختار على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج، بسبب ظروف الحرب على أوكرانيا، والتي تجبر الفريق الأوكراني على اللعب خارج البلاد.

بطاقة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شاختار – برشلونة الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 فولكسبارك

ولا بديل أمام شاختار للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من البطولة.

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