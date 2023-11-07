لكل خريج الإعدادي أو الدبلومات أو المعاهد.. موعد ظهور نتائج القبول في معهد معاوني الأمن 2023 .. ألف مليون مبروك للمقبولين

موعد ظهور نتائج القبول في معهد معاوني الأمن 2023، ستظهر نتائج قبول معهد معاوني الأمن لعام 2023 في موعد أقصاه، وتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية لهذا العام من قبل وزارة الداخلية العراقية مؤخرًا، وبدأ العديد من الناس في الاهتمام بهذا الأمر والبحث عنه عبر محركات البحث في الوقت الحالي. وسنقوم ببذل قصارى جهدنا لتقديم كل ما يتعلق بهذا الموضوع لكم من خلال الجمل التالية.

موعد ظهور نتائج القبول في معهد معاوني الأمن 2023

يجدر بالذكر أنه في اليوم التاسع من شهر أكتوبر، تم الإفصاح عن نتائج آخر دفعة من المُقبولين للانضمام إلى معهد معاوني الأمن. وفي اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، يتوجه الطلاب إلى المعهد لاستلام جميع المهام المخصصة لهم. أما بالنسبة لموعد بدء الدراسة في المعهد، فسيكون في اليوم السابع عشر من ذات الشهر.

نتيجة معهد معاوني الأمن 2023 للإناث و الذكور

بإمكانك التسجيل في هذه المؤسسة والاستفادة منها قدر الإمكان الأكبر، من خلال اتباع الخطوات التالية.

اذهب إلى منصة وزارة الداخلية العراقية عن طريق النقر هنا: https://moi.gov.iq/ .

بعد ذلك، يتم اختيار رمز التقديم على معاوني الأمن.

ادخل البيانات المطلوبة.

تحقق من صحة المعلومات التي أدخلتها ثم انقر على زر البحث.

سوف يظهر لك كل ماترغب في معرفته.

شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

يجب على المتقدمين لمعهد معاوني الأمن الامتثال لبعض المعايير التي وضعتها وزارة الداخلية، وهذه المعايير تشمل ما يلي:

يجب أن يحمل الجنسية المصرية.

ذلك يشترط أن يكون العمر أكبر من 19 وأقل من 25 عاماً.

يجب ان يتم إعطاء شهادة التخرج للطالب بعد انهاءه مرحلة التحضيرية .

من الضروري تأكيد خلو سجل الجنائي بشكل كامل من أي أحكام صادرة في السنوات السابقة.

أن يتم الالتزام بجميع الشروط المتعلقة بالفحوصات الطبية التي تكشف عن صحة المتقدم.

تحقيق النجاح في جميع الاختبارات التي تم تحديدها للطلاب.

بالنسبة للذكور يتوجب أن يتجاوز الطول 170 سم، بينما يجب أن يكون الطول المناسب للإناث 160 سم.

من الشروط المهمة أيضًا أن يكون المتقدم غير متزوج.