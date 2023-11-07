الشركة المحلية بتعمل عظمة.. وظائف شركة سبيرو سباتس خطوات التقديم في الوظائف والتخصصات المطلوبة .. مرتبات لأول مرة ضخمة

أصبحت وظائف شركة سبيرو سباتس محط اهتمام العديد من المواطنين، خاصة في الساعات الأخيرة بعد مقاطعة الأفراد للمشروبات الغازية الأجنبية، حيث بدأ الأشخاص بشراء مشروب سبيرو سباتس لدعم المنتجات المحلية، الشركة تعمل أيضًا على تحسين منتجاتها وتطويرها بطريقة مناسبة.

وظائف شركة سبيرو سباتس

شركة سبيرو سباتس تسرّ بإتاحة فرصة التسجيل في وظائفها الخاصة، يجدر بالذكر أنه بالإمكان التقدم لتلك الوظائف من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكنك التقديم عن طريق موقع الويب الخاص بالشركة وقم بإرسال سيرتك الذاتية المرتبطة بك.

يمكنك التواصل مع الخط الساخن للشركة من خلال هذا الرقم: 16157 باستخدام هاتفك.

الحضور شخصيًا للمقر الخاص بالشركة.

التخصصات المطلوبة في وظائف سبيرو سباتس

قامت شركة سبيرو سباتس بتحديد التخصصات المطلوبة لتوظيف العاملين في الشركة، وقد تم ذلك وفقًا للمتطلبات التالية:

مطلوب 15 مندوبًا للبيع بالتجزئة في الإسكندرية والقاهرة والجيزة.

كذلك عدد 4 محاسبين.

مطلوب خمسة عشر مندوباً مخصصين لبيع السلع بالجملة في مناطق الجيزة والقاهرة.

مدخلين بيانات.

مدير مبيعات.

مناديب تحصيل.

مدير حركة سيارات.

مندوبين كبار عملاء.

أخصائي موارد بشرية.

بالإضافة إلى تجار الجملة الموجودين في الجيزة والقاهرة، يتواجد أيضًا في جميع المحافظات الواقعة في الجانب الشمالي.

فرز طلبات المتقدمين لشركة سبيرو سباتس

عندما يتقدم الأشخاص بتقديماتهم لهذه الشركة، يتم فرز جميع الطلبات المتعلقة بالمتقدمين، ويتم قبول الطلبات التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المتعلقة بالشركة. يجدر بالذكر أن فكرة إنشاء شركة سبيرو سباس تعود إلى شخص يوناني يدعى “سبيرو سبيتاس” عندما كان يعمل في مصنع خاص بصناعة المشروبات الغازية في اليونان.

بعد انتقاله إلى مصر في عام 1917 ، قرر إنشاء مصنعه الخاص. وفي ذلك الوقت ، حققت الشركة نجاحًا هائلاً وملحوظًا في وقت قصير ، حيث أصبحت واحدة من الشركات الشهيرة والمعروفة على نطاق واسع. يجدر الذكر أن الشركة تسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق المصري من خلال استثمارها في تطوير منتجاتها.