براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه إلي 11000 جنيه.. « هيبقى معاك فلوس بالرز» .. وظائف خالية اليوم في الشهر العقاري .. لكل الحاصلين على مؤهل عالي وفوق متوسط

وظائف خالية، أُعلن عن وظائف جديدة في قطاع العقارات، حيث أعلنت وزارة العدل عن فرص تقديم طلبات التوظيف في مجال العقارات. تتوفر الوظائف في مراكز مختلفة، وقد تم توضيح بعض الشروط المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى وجود رابط إلكتروني يمكن الدخول عليه للبدء في هذه العملية.

لهذا السبب، تعمل الوزارة على توفير احتياجات خريجي الجامعات المصرية الشبان للتسجيل في فرص عمل جديدة خلال عام 2023، وسنتعرف على هذه الوظائف فيما يلي من خلال هذه المقالة.

وظائف خالية في الشهر العقاري

لا بد من توافر الشروط التالية للتقدم لوظائف الشهر العقاري، تأتي الشروط الخاصة بتقديم طلبات العمل في شهر العقارات وتُطبَّق بشكل كامل على المتقدمين على النحو التالي.

أحد أبرز المتطلبات لإتمام الخدمة العسكرية والانتهاء منها أو الحصول على الإعفاء.

تسارعت التطورات التكنولوجية وازداد استخدام الكمبيوتر في مجال العمل.

تتجلى النجاح في المقابلات عند اجرائها أمام لجنة متخصصة.

بمجرد قبول طلب التقديم، يتم اجتياز الاختبارات على الفور.

عندما يُبلِغ الموظفون بذلك، يتوجب عليهم تقديم الأوراق الضرورية.

تتوفر الخبرة الواسعة في المجال الذي يتطلب العمل فيه.

مميزات وظائف الشهر العقاري لعام ٢٠٢٣

عندما يبحث العامل عن فرصة للعمل في وظيفة في قطاع العقارات التابع لوزارة العدل المصرية، يمكنه الاستفادة من بعض الامتيازات. تشمل هذه الامتيازات ما يلي:

تعتبر المرتبات ضخمة للغاية إذ تبدأ من ستة آلاف جنيه وتصل إلى ١١ ألف جنيه في بعض التخصصات.

عندما تتفوق وتبرز في مجالك، يتم منح حوافز للعمل.

توجد إجازات شهرية يحصل عليها الموظفون سنوياً بشكل رسمي.

يتاح التأمين الصحي الشامل والاجتماعي لجميع الموظفين في الشهر العقاري ووزارة العدل.

تتيح لك الفرصة توفير مجموعة متنوعة من الأماكن والتخصصات لممارسة عملك في مجال دراستك السابقة.

الأوراق المطلوبة للتوظيف في قطاع العقارات

هناك وثائق هامة لكل وظيفة في قطاع العقار وتختلف حسب التخصص، وبعضها مشترك ومهم للجميع.

شهادة التخرج من الجامعة.

شهادة الحصول على مؤهل عالي بعد الجامعة.

مستند الانتهاء من الجيش أو ورقة الاعفاء.

شهادة ميلاد بالشكل الجديد.

صورة البطاقة الشخصية.

أوراق خاصة بالعمل بمكان آخر.

صور شخصية حديثة.

شهادة خبرة عند توافرها بالتخصص.