براتب 9000 جنيه.. وظائف شركة الكهرباء 2023 براتب مجزي .. الأوراق المطلوبة والشروط وطريقة التقديم.. اعرف كل شي الآن

وظائف شركة الكهرباء 2023، يسعى العديد من الشباب إلى الحصول على فرصة عمل في شركة الكهرباء القابضة، حيث تعلن الشركة عن العديد من الوظائف الشاغرة ذات الرواتب الجيدة والقيمة العالية. بالإضافة إلى ذلك، وضعت الشركة آلية للتقديم تشتمل على الشروط والمستندات المطلوبة، وقدمت رابطًا إلكترونيًا يجعل عملية التقديم سهلة للغاية.

وظائف شركة الكهرباء 2023

فتحت الشركة باب التسجيل لتقديم طلبات التوظيف في الوظائف المعلن عنها مؤخرًا، وتم تحديد موعد انتهاء استقبال الطلبات في يوم 28 أكتوبر 2023. بالنسبة لخطوات التقديم، فهي كما يلي:

أول خطوة: يجب على المتقدم زيارة موقع الشركة المصرية للكهرباء.

الخطوة التالية هي الضغط على علامة التبويب التي تحمل عنوان الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك، قم بالنقر على رمز الوظائف.

المرحلة الرابعة: يجب على المتقدم تحديد التخصص.

الخطوة القادمة: إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.

الخطوة السادسة: اضغط على كلمة حفظ، وبذلك تكون قد أكملت تقديمك لتلك الوظائف المخصصة لشركة الكهرباء.

المستندات والوثائق اللازمة

يتطلب ذلك أن يتم إرفاق بعض الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تحتوي على ما يلي:

المؤهل الدراسي.

من الضروري جلب نسخة من البطاقة الوطنية.

يجب إلحاق الوثائق بشهادات الخبرة بالضرورة.

يجب أن يتم جلب نحو أربع صور حديثة للشخص المتقدم بحجم 4×6.

شروط التسجيل في وظائف شركة الكهرباء 2023

الشركة وضعت معايير وشروط يجب توافرها للأشخاص الراغبين في الحصول على هذه الوظائف. تتضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم ما بين 21 إلى 30 سنة.

لا بد من أن يكون مواطن مصري الجنسية.

من الضروري أيضًا أن يتحلى المتقدم بأخلاق وسلوك حسنين.

كذلك أن يتمتع بحالة بدنية جيدة.

إلى جانب ضرورة وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

لا يجب إلا أن توفر مؤهلات الثانوية العامة أو ما يعادلها بتقدير ممتاز.