تعرف على رقم حساب المواطن للاعتراض والاستفسارات مجاناً 1445 وما هي خطوات التسجيل؟

يُمكن الآن لمستفيدي برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمات الاعتراض والاستفسارات مجانًا بسهولة تامة. تُوفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة وسائل للتواصل بهدف تقديم خدمات ميسرة لمستحقي الدعم الشهري.

يأتي ذلك في إطار تفاني الحكومة السعودية في تقديم خدمات مبسطة للمواطنين والمقيمين. رقم حساب المواطن يُمكنك من الاستفسار عن دعمك، تقديم الشكاوى والاعتراضات بسهولة، سواء كان ذلك بسبب نقص في راتب الدعم الشهري أو تأخيره، أو لمعرفة الأهلية للاستفادة من البرنامج.

رقم حساب المواطن للاعتراض والاستفسارات مجاناً 1445

يمكنك التواصل مع فريق دعم حساب المواطن يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 عصرًا على الرقم الموحد 19912. كما يمكن الاتصال على رقم حساب المواطن للاعتراض والاستفسارات والحصول على الخدمات مجانًا على الرقم 1445.

بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي، هناك أربع قنوات أخرى للتواصل طوال أيام الأسبوع. يمكنك الوصول إليها عبر الخدمة الصوتية، البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa)، وحساب العملاء على تويتر (ciyizen_care@)، باستثناء أوقات محددة في السبت والجمعة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

للتسجيل في حساب المواطن، يجب اتباع ست خطوات بسيطة:

1. إنشاء حساب جديد عبر الموقع الرسمي باستخدام رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

2. تسجيل الدخول واستلام كلمة مرور مؤقتة عبر رسالة نصية على هاتفك المسجل.

3. تغيير كلمة المرور بعد الدخول إلى الموقع.

4. تقديم بيانات شخصية مهمة مثل الدخل وبيانات الحساب البنكي والعنوان.

5. رفع المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب.

6. مراجعة البيانات المسجلة وتأكيد صحتها.

الفئات الذين يستحقون حساب المواطن؟

مستحقو حساب المواطن يشملون المواطنين السعوديين وحملة بطاقات التنقل، والأفراد المستقلين البالغين 18 عامًا فأكثر، والمقيمين بصفة دائمة في المملكة، والذين يعانون من الفقر والاحتياج، والذين لا يملكون القدرة على الاعتماد على أنفسهم، بالإضافة إلى المستفيدين الآخرين الذين يتوافقون مع شروط ومعايير البرنامج.