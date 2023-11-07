رابط stream.. مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك يلا شوت بث مباشر دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك يلا شوت بث مباشر برشلونة الاسباني سيزور فريق شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب فولكسبارك في هامبورج الألمانية مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الذي يُقام ضمن المجموعة الثامنة>

برشلونة وشاختار دونيتسك يلا شوت

ستقام مباراة بين فريق شاختار وفريق برشلونة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الثلاثاء سيتنافس فريق برشلونة مع فريق شاختار في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، والتي تتضمن أيضًا فريقي بورتو البرتغالي ورويال أنتورب البلجيكي.

برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر

بدأ برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 بإبداع تام، حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0 على رويال أنتويرب، ثم تمكن من تحقيق الفوز في مباراة خارجية على بورتو بنتيجة هدف نظيف، وأخيرًا حقق الفوز على شاختار بنتيجة هدفين لهدف، لتصبح له الصدارة الكاملة في المجموعة.

فيما يتعلق بشاختار المتطلع للحصول على بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر، تعرض للهزيمة في الجولة الأولى أمام بورتو بنتيجة 3-1، قبل أن ينجح في الفوز على رويال أنتويرب بنتيجة 3-2 لكي يحصل على ثلاث نقاط وبعد ذلك، تعرض للهزيمة أمام برشلونة، وهذا الأمر جعله يحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن بورتو الوصيف.

بطاقة مباراة برشلونة وشاختار دونيتسك

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب شاختار – برشلونة الثلاثاء 7 نوفمبر 2023،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 فولكسبارك

يلا شوت برشلونة وشاختار دونيتسك بث مباشر

تلعب شاختار في ملعب نادي هامبورج الألماني بسبب النزاع في أوكرانيا وشهدت الساعات الأخيرة أزمة كبيرة حيث تم إغلاق المطار بسبب الاحتجاز المسلح للرجل لابنته البالغة من العمر أربع سنوات كرهينة في سيارة على مدرج مطار هامبورج، وكان من الضروري إغلاقه بشكل كامل أثناء تنفيذ عملية تدخل الشرطة.

عبر التاريخ، تواجهت فرق برشلونة وشاختار دونيتسك في 10 مباريات سابقة قبل المواجهة الحالية نجح فريق برشلونة خلالها في الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وتعرض للخسارة في مباراتين.

وحقق نادي برشلونة نجاحًا في تسجيل 20 هدفًا في مرمى شاختار دونيتسك مقابل 9 أهداف سجلها الفريق الأوكراني، في حين يتصدر نجم ليونيل ميسي قائمة هدافي مباريات الفريقين التاريخية بثلاثة أهداف بشكل متساوٍ مع هانس كرانكل هداف البارسا السابق.

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