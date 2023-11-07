اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة | بحث بالاسم اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل mosla.gov.iq

موقع spa.gov.iq يقدم قائمة اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة في الدورة السادسة لعام 2023، وهذه القائمة تتم تحديثها بشكل مستمر. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا عن الأفراد المشمولين بهذه المنحة الاجتماعية، وتعتبر هذه الدورة السادسة والأخيرة من هذا البرنامج. وهذا يمكن لجميع المواطنين المتقدمين البحث عن أسمائهم ومعرفة ما إذا تم قبولهم في البرنامج أم لا.

اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة

تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 300,000 طلب للمساعدة الاجتماعية الحالية من قبل الأسر المستحقة لمعرفة اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2023، وذلك في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في البلاد، شروط الاهتمام بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 تتضمن النقاط التالية:

– يجب أن يكون المتقدم من جنسية عراقية.

– يجب أن تتألف الأسرة من ما لا يقل عن 4 أفراد.

– يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و 60 سنة للذكور وبين 15 و 55 سنة للإناث.

– يجب ألا يمتلك المتقدم أموالًا أو تأمينًا صحيًا أو اجتماعيًا، ويجب أن يكون مسجلًا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.

– يجب أن يكون المتقدم جزءًا من الأسر المحتاجة وأن يكون دخل الأسرة منخفضًا شهريًا.

– يجب أن تكون الأسرة بدون معيل رسمي أو أحد أفرادها يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية، وتتم تحديد الشروط بناءً على دراسة معينة قامت بها الوزارة.

اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن قائمة اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة في العراق لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية: