رسميًا خمس أسر مصرية معفيين من فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر !! .. أعرف ليه بسرعة وأنت منهم ولا لا

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا تزايدت في الساعات الأخيرة عمليات البحث على محركات البحث على الإنترنت، بما في ذلك مواقع السوشيال ميديا ومحرك البحث “جوجل”، من قبل المواطنين في محافظات مصر المختلفة الراغبين في العثور على رابط استعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا باستخدام رقم العداد لعام 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا

للقيام بعملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا باستخدام رقم العداد لعام 2023 بطريقة سهلة وبسيطة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت وقم بزيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

بعد دخولك إلى الموقع، ابحث عن أيقونة “المنصة الموحدة للخدمات” وانقر عليها.

سيتم توجيهك إلى صفحة المنصة الموحدة، حيث يجب عليك البحث عن أيقونة “استعلم عن فواتير” والنقر عليها.

ستُطلب منك تسجيل الدخول إذا لم تكن مسجلًا بالفعل. يمكنك إنشاء حساب جديد إذا لزم الأمر.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، ستحتاج إلى تحديد اسم المحافظة التي تقع فيها منطقتك.

قم بإدخال اسم المحافظة ورقم العداد الكهربائي الذي يتألف من 10 أرقام.

في النهاية، انقر على زر “استعلام”، وسيتم عرض قيمة الفاتورة على الشاشة. يمكنك بعد ذلك دفع الفاتورة للمحصل أو في أحد فروع الشركة.

أعلن وزير الكهرباء عن توجيه تعليمات صارمة لجميع رؤساء شركات التوزيع ولمسئولي شركة “شعاع” المسئولة عن قراءة عدادات الكهرباء، حثهم على ضرورة الامتثال لإجراءات مؤكدة لضمان دقة القراءات وبالتالي ضمان إصدار فواتير استهلاك صحيحة.