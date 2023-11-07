مباراة النصر تويتر … مباراة النصر والدحيل اليوم 07-11-2023 في دوري أبطال اسيا

مشاهدة مباراة النصر والدحيل، يترقب الجميع مواجهة من العيار الثقيل بين نادي النصر ونظرة الدحيل القطري مواجهة ستكون ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور الجموعات من عمر مسابقة دوري ابطال أسيا ويسعي النصر السعودي لتحقيق الفوز في تلك المواجهة الهامة للغاية بين نادي النصر السعودي امام الدحيل .

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هذا وقد كشف المدير الفني لفريق النصر السعودي البرتغالي لويس كاسترو، رسميًا، اليوم الاثنين غياب مواطنه النجم كريستيانو رونالدو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة النصر والدحيل اليوم

ويواجه النصر السعودي نظيرة الدحيل اليوم الثلاثاء الموافق السابع من نوفمبر الجاري، وستكون تلك المواجهة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا.

وصرح المدير اللفني للنادي السعودي النصر وقال لويس كاسترو، خلال المؤتمر الصحفي لتلك المواجهة العربية المرتقبة بين النصر والدحيل ان : “كريستيانو رونالدو لن يشارك أمام الدحيل القطري غدا بسبب الإرهاق” لقد لعب العديد من المباريات مؤخرًا.”

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة العالمي ضد الدحيل القطري، والتي ستجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة. المباريات في دوري أبطال آسيا.

مباراة النصر اليوم تويتر

قرر المدرب لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مباراة اليوم أمام الدحيل، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الأخيرة، بينما النجم السنغالي ساديو. ماني يقود الهجوم.